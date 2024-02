Volley – Gas Sales Piacenza-Monza 2-3, arriva solo un punto dalla sfida contro i brianzoli

Dopo il successo ai danni dei campioni del Mondo di Perugia la Gas Sales Piacenza di Anastasi si arrende al Palabanca, battuta al tiebreak da Monza. I brianzoli, che nelle ultime sette partite hanno vinto una sola volta in Superlega, ma che hanno disputato la finale di Coppa Italia e hanno guadagnato l’accesso alla finale di Challenge Cup, sono arrivati in città senza alcun timore reverenziale.

Il primo set è condotto dall’inizio alla fine dagli ospiti e chiuso con un perentorio 25-21. Piacenza cresce sensibilmente nel rendimento del secondo set ed impatta nello score (25-19). Monza non ci sta e con Loeppky e Maar si porta sul 2-1. Piacenza però dà l’impressione di poter ribaltare la partita, forte dei suoi titolarissimi Leal, Romanò e Simon e si apre le porte del tiebreak. Nel set decisivo, tuttavia, i biancorossi escono inspiegabilmente dal campo e lasciano a Monza un pesantissimo parziale di 6-0: a quel punto recuperare è praticamente impossibile.

La Gas Sales Piacenza tornerà in campo mercoledì 14 febbraio alle 20:30 per affrontare Verona in trasferta.

I sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Lucarelli, Leal, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

MONZA: Loeppky, Kreling, Szwarc, Maar, Galassi, Di Martino, Gaggini (L). All. Eccheli

La partita

I biancorossi di casa forzano in servizio con Romanò e si portano sul 3-1. Monza impatta sul 3-3. Si viaggia punto a punto 5-5. Di Martino mura Lucarelli 5-6, sorpasso Monza. Primo tempo di Di Martino 6-8. Leal gioca con il muro di Monza, poi Simon sbaglia il servizio 8-10. Pasticcio di Piacenza e Monza allunga il vantaggio 8-11. Monza pare in controllo 14-9. Bella diagonale di Szwrc 10-15. Loeppky da posto 4 (11-16). Muro di Piacenza su Szwac 13-17.

Ancora un muro tiene in vita Piacenza, è di Romanò 14-17. Parallela di Loeppky da posto 2 (14-18). Ace dello stesso Loeppky 14-19. Anastasi chiama timeout. Invasione di Monza e Piacenza torna a -4 (16-20). Diagonale di Szwarc 16-21. Primo tempo di Caneschi 17-21. Ace di Romanò 18-21 e Monza chiama timeout. Primo tempo di Caneschi 19-22. Romanò tiene a galla Piacenza: 20-23. Set point Monza 24-20. Monza chiude 25-21 il primo parziale.

Secondo set

Ace di Romanò 6-4. Lucarelli da posto 4 (8-6). Loeppky a segno 9-8. Piacenza avanti 11-8 Eccheli chiama timeout. Ottimo turno al servizio di Simon 14-9. Leal a segno. Errore di Szwarc 18-12. Diagonale di Mujanovic 18-14. Magia di Lucarelli 19-14. Diagonale di Lucarelli 20-15. Grande muro di Simon su Di Martino 21-15: Piacenza conduce nello score dagli inizi del set: Eccheli chiama timeout. Pipe con Loeppky 21-16. Ace Simon 23-18. Parallela di Romanò 24-18. Piacenza impatta sul 1-1 e chiude il set 25-19.

Terzo set

Partenza razzo di Piacenza 5-1. Eccheli chiama subito timeout. Contro break di Monza 5-5. Vantaggio brianziolo 7-6. Primo tempo di Ricci 9-8. Diagonale di Romanò 10-10. Free ball di Maar 10-12. Monza allunga 14-12. Ancora primo tempo di Ricci 17-16. Diagonale di Loeppky 18-16 per Monza. Primo tempo di Simon 17-18. Maar sfrutta le mani del muro di Piacenza 17-19. Romanò mette a terra una palla difficilissima 18-19. Punto in palleggio di Maar. Leal risponde immediatamente 19-20. Set point per Monza 24-22. Piacenza annulla un set point, poi Leal pesta la linea dei 3 metri e Monza passa a condurre la partita (25-23).

Quarto set

Grande attacco di Lucarelli 7-5. Romanò attacca, Gaggini non trattiene 8-6. Maar attacca out 9-6. Muro di Galassi ai danni di Romanò 9-8. Galassi attacca out 11-8. Free ball Leal 13-9 e timeout per Monza. Errore di Maar, poi Simon lo imita al servizio 15-13. Romanò con una finezza mette in terra il 16-13. Loeppky in diagonale 16-14. Grande muro di Loeppky 16-15.

Spara out Lucarelli e trova la parità Monza 17-17. Diagonale stretta di Lucarelli 18-17. Pipe di Loeppky 18-18. Maar allarga il compasso e Piacenza torna avanti 19-18. Brizard sbaglia il servizio 19-19. Errore di Szwarc dai 9 metri 20-19. Grande ace di Lucarelli 21-19! Pipe di Lucarelli 22-19. Murata di Simon 23-19! Set point per Piacenza 24-19. Piacenza si apre le porte del tiebreak e chiude il set 25-20!

Tie break

Loeppky a segno e Monza conduce 3-0 subito time out per Anastasi. Non cambia l’inerzia della partita con un incredibile 5-0 di Monza. Primo tempo di Simon, è il primo punto di Piacenza nel tiebreak…Pipe di Loeppky 6-1. Simon murata di Szwarc 7-1 Timeout di Anastasi sul 9-2. Il divario è impossibile da colmare e Monza espugna il Palabanca al tiebreak