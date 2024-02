Fiorenzuola – Virtus Verona, LIVE su RadioSound dalle 18:30

Segui Fiorenzuola – Virtus Verona con gli aggiornamenti LIVE su RADIOSOUND!

Fiorenzuola – Virtus Verona è gara valida per la 28esima giornata nel girone A di Serie C.

Focus sul Fiorenzuola

I rossoneri di mister Tabbiani arrivano a questo match dopo la sconfitta contro il Legnago, ko che ha interrotto una striscia di ben 6 risultati utili consecutivi. Il Fiorenzuola resta in piena zona playout e in corsa per l’obiettivo (fino a poco tempo fa insperato) della salvezza anticipata.

L’unico modo per mantenere viva la fiamma della speranza è quello di raccogliere quanti più punti possibili in una serie di partite difficili (a cominciare da quella di stasera contro la Virtus Verona) che attendono i valdardesi nelle prossime settimane.

Uno sguardo agli ospiti, la Virtus Verona

Situazione diversa, invece, per la Virtus Verona di mister Fresco che arriva a Fiorenzuola in piena zona playoff e che vuole ottenere punti per migliorare ulteriormente la propria classifica.

Un pari e una vittoria nelle ultime 2 partite per i veneti che vogliono mantenere il trend positivo e bissare il successo dell’andata.

Un girone fa, infatti, in quella che era stata la prima partita di Turrini alla guida della prima squadra, la Virtus Verona si è imposta 1-0, nel finale, con la rete su rigore di Casarotto che oggi non fa più parte del club.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Bondioli, Maffei, Mora, Oneto, Di Gesù, D’Amico, Ceravolo, Morello. All. Tabbiani

VIRTUS VERONA: Sibi, Cabianca, Ntube, Mazzolo, Daffara, Metlika, Amadio, Zarpellon, Begheldo, Ceter, Menato. All. Fresco