Il Fiorenzuola cede per 2-1 contro la Legnago Salus: decide il rigore di Svidercoschi – AUDIO

Nel posticipo della 27ª Giornata del Campionato Serie C NOW Girone A 2023/2024, allo Stadio Sandrini di Legnago si affrontano Legnago Salus e Fiorenzuola.

Le parole di Tabbiani al termine del match

La cronaca

I rossoneri ci provano già al primo giro di orologio, con Morello che con il mancino cerca il secondo palo, ma Fortin si supera con un miracolo vero e proprio. Sugli sviluppi del corner il velo al limite dell’area trova D’Amico, che di destro rasoterra mette alle spalle di Fortin. 0-1.

L’ex della partita Giani dopo pochi secondi scuote il Legnago, con il mancino da dentro l’area su cui Sorzi è ottimo ad opporsi di corpo in calcio d’angolo. Una partenza a razzo per entrambe le squadre, con i ritmi che rimangono altissimi nel primo quarto d’ora ma senza altre clamorose occasioni.

Al 26’ Giani salta l’uomo sulla fascia destra, riesce ad arrivare fino all’area piccola e scarica indietro per Rocco, ma il tiro da ottima posizione dell’attaccante veneto viene ribattuto in extremis dalla difesa rossonera. Il Legnago Salus pareggia sugli sviluppi di un calcio di punizione al 39’, con il traversone dalla fascia di Van Ransbeeck che trova l’incornata vincente di Giani. 1-1.

Oneto ci prova sugli sviluppi di un corner dalla sinistra di Maffei al 41’, ma la sua torsione di testa sul primo palo è bloccata in due tempi da Fortin. I padroni di casa al primo dei 3 minuti di recupero del primo tempo rimangono in 10 uomini, con la doppia ammonizione a carico di Diaby che gli costa il cartellino rosso.

Secondo tempo

Con tutto il secondo tempo da giocare in superiorità numerica, il Fiorenzuola prova a premere forte appena uscito dagli spogliatoi, con Ceravolo che al 48’ lavora ottimamente la palla servita dentro l’area da D’Amico, ma la sua girata mancina è larga a lato. Il Fiorenzuola protesta al 58’ per un contatto in area ai danni di D’Amico, ma il direttore di gara non concede il penalty. La squadra di Faccioli cerca di abbassare i ritmi e spezzettare la gara, mentre mister Tabbiani inserisce Bocic per Oneto con 4 attaccanti negli ultimi 20 minuti di gioco.

Al 76’ Svidercoschi lavora una grande palla spalle alla porta, accentrandosi sul mancino e trovando il contatto di Bondioli. È calcio di rigore, che lo stesso attaccante del Legnago Salus non sbaglia spiazzando Sorzi. 2-1 al 78’. Bocic di destro dal limite dell’area ci prova al 79’, con Fortin che blocca centralmente.

Al 90’ il Fiorenzuola colleziona una grande occasione con Bondioli che in inserimento al centro dell’area con la sua torsione di testa apre troppo sul secondo palo. Nei sei minuti di recupero ancora Bondioli ci prova di testa al 94’ sul traversone dalla destra, ma i rossoneri non riescono a trovare occasioni pericolose. Finisce 2-1 per il Legnago, che in inferiorità numerica condanna il Fiorenzuola ad una vera e propria beffa.

Legnago Salus vs Fiorenzuola 2-1

Legnago Salus: Fortin; Sbampato; Viero (81’ Motoc); Van Ransbeeck (59’ Baradji); Rocco (59’ Ruggeri); Zanetti; Diaby; Giani (64’ Svidercoschi); Muteba (46’ Franzolini); Noce; Zanandrea. All. Donati (in panchina Faccioli). A disposizione: Businarolo; Tosi; Hadaji; Mazzali; Travaglini; Sambou; Casarotti; Buric; Mbakogu.

U.S. Fiorenzuola: Sorzi; Maffei (69’ Reali); Potop; Bondioli; Oneto (69’ Bocic); Ceravolo; Sussi (85’ Nelli); Morello; Mora (85’ Seck); D’Amico; Di Gesù. All. Tabbiani. A disposizione: Bertozzi; Gentile; Popovic; Brogni; Musatti; Anelli.

Reti: 2’ D’Amico (F); 39’ Giani (L); 78’ rig. Svidercoschi (L)

Note: Recupero: 3’ e 6’ – Ammoniti: Diaby (L); Maffei (F); Mora (F); Baradji (L); Zanetti (L) – Espulso al 46’ pt Diaby (L) per doppia ammonizione