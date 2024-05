Fiorenzuola-Novara LIVE (0-0): iniziato il match

Segui Fiorenzuola-Novara LIVE dalle 18:00 su RADIOSOUND!

Primo Tempo (0-0)

Le Formazioni

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Cremonesi, Maffei, Mora, Oneto, Di Gesù, D’Amico, Ceravolo, Bocic. All. Tabbiani

NOVARA: Minelli, Boccia, Lorenzini, Bertoncini, Migliardi, Gerardini, Ranieri, Di Munno, Urso, Bentivegna, Ongaro. All. Gattuso

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani torna in campo contro il Novara nella gara di andata dei playout di Serie C, girone A.

Fiorenzuola per salvare la stagione

I rossoneri di mister Tabbiani, dopo la sconfitta proprio contro il Novara nell’ultima giornata di campionato, devono conquistare la salvezza e la permanenza in serie C in due gare davvero decisive. Si parte al Pavesi, oggi, con l’andata: vincere questa gara sarà fondamentale, visto che il Fiorenzuola chiudendo 18esimo, non ha il fattore campo e avrà bisogno di superare i piemontesi al termine dei 180 minuti.

Sarà importante, come detto dal mister, approcciare questa doppia sfida dentro fuori in maniera completamente diversa rispetto ai due confronti precedenti con il Novara, per superarli e mantenere la categoria.

Focus sul Novara

Il Novara di mister Gattuso affronterà questi playout con il vantaggio di avere 2 risultati su 3 a disposizione, forte di una squadra che ha già dimostrato di mettere in difficoltà i rossoneri. Nelle due precedenti sfide il Novara ha sempre vinto (1-2 al Pavesi e 2-0, appunto, nella scorsa e ultima partita di regular season).