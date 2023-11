Atalanta U23-Fiorenzuola: rossoneri per tornare a fare punti

Trasferta difficile per il Fiorenzuola di mister Turrini, domani sera alle 20:45, impegnato allo stadio Comunale di Caravaggio contro l’Atalanta U23. La gara è valida per la 12esima giornata in Serie C, girone A.

Il momento del Fiorenzuola

Il Fiorenzuola, dopo il cambio di guida tecnica, ha ritrovato forza di volontà, spirito di gruppo e quella determinazione che ha permesso ai rossoneri di ritrovarsi come squadra: ora, però, servono risultati.

I rossoneri, con 1 vittoria e 2 sconfitte sotto la guida tecnica di Turrini (l’ultima la scorsa giornata contro la Triestina), sono rimasti 18esimi in classifica in piena zona playout. E’ fondamentale sbloccarsi anche lontano dal Pavesi e trovare punti importanti per risalire.

I padroni di casa, l’Atalanta U23

Non sarà facile, però, perchè la squadra di mister Modesto (nonostante la sconfitta nel recupero in settimana contro l’Alessandria, viene da 3 successi nelle ultime 4 partite e, soprattutto, non ha mai perso al Comunale in questo campionato (unica sconfitta interna alla prima contro la Virtus Verona ma si giocava sul campo della Giana Erminio). I bergamaschi vorranno reagire subito e riprende il cammino che fino a questo momento gli ha fatto guadagnare l’ottavo posto in classifica in piena zona playoff.

Le Probabili Formazioni di Atalanta U23-Fiorenzuola

ATALANTA U23: Vismara, Solcia, Masi, Del Lungo, Palestra, Gyabuaa, Awua, Ceresoli, Mallamo, Italen, Di Serio. All. Modesto

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Bondioli, Oddi, Nelli, Stronati, Di Gesù, Gonzi, Morello, Alberti. All. Turrini