Piacenza, mister Rossini è pronto: “Voglio 11 animali” – AUDIO

La società è corsa ai ripari dopo il pessimo inizio in campionato del Piacenza, a -8 dalla vetta della classifica e privo di identità calcistica. A farne le spese, come spesso avviene, è l’allenatore: Maccarone è stato sollevato dall’incarico nel post gara di Legnano, al suo posto Stefano Rossini che si è presentato alla stampa a poche ore del match con il Crema.

Il modulo? Ho una mia idea di calcio logicamente, ma per quella servirà tempo. Bisogna considerare anche che abbiamo diversi infortunati. Questo non vuole essere un alibi, ma è chiaro che per arrivare a discorsi tecnici dovrò confrontarmi con il mio peggior nemico in questo momento, il tempo.

Con l’under 19 ho fatto un bel percorso di 3 mesi, non avrei mai pensato di divertirmi così tanto. Poi è arrivata questa grande opportunità. Questo per me è un sogno: ho giocato qui e vivo qui, quindi per me essere l’allenatore del Piacenza è la realizzazione di un obiettivo.