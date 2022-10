Segui Cesena – Fiorenzuola LIVE dalle 17:30 solo con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani è atteso dalla difficile trasferta di Cesena dove vuole ritrovare risultato e punti per lasciarsi alle spalle la sconfitta interna con il Gubbio nel turno infrasettimanale.

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola arriva a questo big match da primo in classifica, forte di 6 vittorie e 3 sconfitte: i rossoneri, nonostante la sconfitta in settimana, hanno già dimostrato di poter vincere con chiunque ed è certo che proveranno a fare risultato anche contro una squadra sulla carta più accreditata come quella di mister Toscano.

Il Cesena viene, invece, dalla vittoria prestigiosa in trasferta contro la Reggiana e, in generale, da 6 risultati utili consecutivi: si trova a 3 lunghezze in classifica dal Fiorenzuola e quindi dalla vetta. Questa, di certo, sarà un’ulteriore motivazione per i padroni di casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CESENA: Tozzi, Ciofi, Prestia, Coccolo, Adamo, De Rose, Saber, Calderoni, Chiariello. Corazza, Ferrante. All. Toscano

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Potop, Quaini, Oddi, Fiorini, Stronati, Currarino, Sartore, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani