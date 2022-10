Fiorenzuola-Gubbio 0-1, si interrompe la striscia di vittorie consecutive dei rossoneri. Tabbiani: “Meglio nella ripresa” -AUDIO

Si interrompe la striscia di vittorie consecutive del Fiorenzuola. La formazione di Tabbiani cade in casa contro il Gubbio che si impone 1-0 grazie alla rete di Mbakogu nel primo tempo. I rossoneri, ora, hanno poco tempo per leccarsi le ferite perché domenica c’è già il prossimo scoglio: Cesena.

Le parole di mister Luca Tabbiani dopo la sconfitta contro il Gubbio

La partita

Secondo tempo

97′ Finisce al “Comunale” con il Gubbio che si impone grazie alla rete di Mbakogu al 14′ del primo tempo.

94′ Ammonito Scardina.

86′ Partita molto frammentata dagli infortuni.

84′ Occasione per Di Gesù che prova a fare male con il mancino, ma para facile Di Gennaro.

79′ Doppio cambio per il Fiorenzuola che esaurisce le sostituzioni: entrano Sartore e Scardina per Mamona e Mastroianni.

77′ Ammonito Currarino.

75′ Terza sostituzione in casa Gubbio: esce per crampi Bontà ed entra Toscano.

71′ Braglia toglie l’autore del gol Mbakogu per Artistico.

68′ Primo cambio tra le fila degli ospiti: fuori Arena e dentro Vitale.

67′ Morello salta un uomo sull’out di sinistra, viene atterrato in area ma non viene concesso il rigore.

60′ Mbakogu a terra con i crampi. L’autore del gol si sta sacrificando molto anche in fase difensiva.

59′ Ancora Mbakogu pericoloso di testa, ma la palla vola alta.

54′ Tabbiani è costretto a sostituire Oneto con Di Gesù. Il numero 14 esce in barella dopo un infortunio rimediato al ginocchio.

52′ Gioco fermo con Oneto a terra.

49′ Squillo di Oneto che tenta la conclusione dalla distanza, ma Di Gennaro para facile.

46′ Subito corner per il Gubbio, ma la palla si perde sul fondo.

45′ Inizia la ripresa. Tabbiani effettua la seconda sostituzione: fuori Fiorini e dentro Bondioli. Quaini si alza a centrocampo.

Primo tempo

48′ Finisce il primo tempo al “Comunale” con il Gubbio sempre in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Mbakogu.

41′ Ammonito Mbakogu per fallo su Mamona.

35′ Schema su calcio d’angolo per il Gubbio: Mbakogu servito a centro area, ma colpisce alto sopra la traversa.

33′ Ammonito anche Oneto.

32′ Arena salta Potop, calcia in porta, ma Quaini devia in corner di testa, sostituendosi a Battaiola.

30′ Il Fiorenzuola per la prima volta entra nell’area difesa da Di Gennaro. Cross dalla destra, scontro in area con Mastroianni che ha bisogno dell’intervento dei medici.

24′ Fuori Stronati e dentro Oneto. Tabbiani cerca di correre ai ripari.

23′ Punizione da posizione invitante per il Gubbio, che si conclude con un nulla di fatto. Ammonito Potop.

20′ Il Fiorenzuola fatica a superare la metà campo. Il Gubbio tiene il possesso

14′ Il Gubbio si porta in vantaggio con Mbakogu: lancio lungo verso Spina, Battaiola respinge di pugno, Mbakogu raccoglie e in due tocchi segna a porta vuota. 0-1

10′ Ammonito Quaini.

8′ Ancora ospiti pericolosissimi con Spina: il numero 28 calcia in porta, Battaiola è bravo a mettere la mano e Danovaro a spazzare in corner.

6′ Spina vicino al gol per il Gubbio, ma il suo mancino colpisce l’esterno della rete.

1′ Iniziata al “Comunale” la partita tra Fiorenzuola e Gubbio.

Le formazioni ufficiali

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Currarino (C), Fiorini, Stronati; Mamona, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani.

Gubbio (5-2-2-1): Di Gennaro; Morelli, Signorini (C), Portanova, Bonini; Bontà, Rosaia; Corsinelli, Spina, Arena; Mbakogu. All. Braglia.

Clicca qui per leggere la cronaca della scorsa vittoria del Fiorenzuola