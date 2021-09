Tabbiani dopo Fiorenzuola – Albinoleffe: “Rammarico per il risultato, ma rimango ottimista” – AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani incappa nella prima sconfitta in Serie C, perdendo 2-0 in casa contro l’Albinoleffe.

Una sconfitta arrivata al termine di una gara giocata alla pari dai rossoneri contro una squadra sicuramente più quotata e che ha visto il Fiorenzuola imporsi molto bene nel primo tempo senza riuscire, però, a concretizzare.

Il mister è intervenuto ai microfoni di STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND, per commentare grande prova dei suoi ragazzi.

Rammarico per il risultato ma soddisfatto della prestazione

Ci da grande rammarico non aver concretizzato nel primo tempo perchè abbiamo fatto davvero delle buone cose: poi è chiaro che il risultato condiziona l’analisi totale della partita.

Nel secondo tempo abbiamo commesso qualche errore di troppo, anche a livello tecnico, e abbiamo permesso loro di venire fuori e di farci male. Detto questo però io rimango ottimista e contento perchè la squadra ha fatto una buona prestazione, propositiva e aggressiva. Luca Tabbiani

Dobbiamo migliorare quando gli avversari hanno il pallino del gioco

Possiamo imparare sia da questa gara che dalla precedente; ci sono fasi della partita in cui abbiamo noi il dominio del gioco e fasi in cui lo hanno gli avversari.

Proprio in quelle situazioni dobbiamo migliorare per capire come gestire la partita, le energie e superare i momenti di difficoltà che, nell’arco dei 90 minuti, sono inevitabili. Luca Tabbiani

Albinoleffe prova del 9 in Serie C

Se analizziamo il risultato, abbiamo perso 2-0. Ma analizzando la partita, hai sempre l’impressione che l’Albinoleffe sappia leggere le gare e capire quando prendere in mano le redini del gioco e mettere sotto l’avversario. Detto questo io so che i miei ragazzi hanno giocato alla pari contro un’ottima squadra: dobbiamo portarci a casa questo aspetto e farne tesoro. Luca Tabbiani

Qui l’intervista completa a mister Tabbiani dopo Fiorenzuola-Albinoleffe