Fiorenzuola-Albinoleffe LIVE: il primo tempo termina a reti inviolate

PRIMO TEMPO, FIORENZUOLA-ALBINOLEFFE 0-0

5′ ci prova Ferri su una punizione dai 30 metri; pallone molto alto sopra la traversa

11′ reagisce l’Albinoleffe con Manconi che prova con un tiro potente e rasoterra a sorprendere Battaiola: portiere rossonero attento

15′ ancora Manconi con un colpo di testa su un bel cross dalla sinistra prova ad impensierire Battaiola ma il suo tentativo è debole e impreciso

22′ grandi proteste del Fiorenzuola per un atterramento in area di rigore di Palmieri, sbilanciato durante una percussione in area: per l’arbitro si può proseguire

30′ Bruschi da fuori per il Fiorenzuola: anche in questo caso conclusione molto debole

34′ grande occasione per il Fiorenzuola con un colpo di testa di Bruschi che impegna Pagno in corner

E’ un primo tempo avaro di grandi occasioni che termina sullo 0-0. Entrambe le squadre si stanno equivalendo dal punto di vista di possesso palla e grande intensità. Prima frazione che termina col risultato corretto.

LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola; Olivera; Dimarco; Ferri; Zaccariello; Tommasini; Bruschi; Esposito; Currarino; Palmieri; Cavalli. All. Tabbiani

ALBINOLEFFE: Pagno; Ntube; Saltarelli; Borghini; Nichetti; Gelli; Giorgione; Gusu; Tomaselli; Manconi; Cori. All. Marcolini

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta in casa l’Albinoleffe per dar seguito ai 4 punti conquistati fino ad ora e non smettere di stupire dopo la vittoria all’esordio sul campo della Feralpisalò e il pareggio interno della scorsa giornata contro il Renate.

