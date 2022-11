Fiorenzuola-Alessandria LIVE dalle 14:30

Segui Fiorenzuola-Alessandria con gli aggiornamenti LIVE su RADIOSOUND!

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani, dopo la sconfitta in trasferta contro il Pontedera, affronta l’Alessandria al Velodromo Pavesi. I rossoneri vogliono tornare al successo in campionato per dimenticare il passo falso di settimana scorsa ma affrontano una squadra in difficoltà e in piena zona calda e, proprio per questo, ancora più pericolosa.

I grigi di mister Rebuffi, infatti, vengono da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due di campionato e faranno di tutto per invertire la rotta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Quaini, Potop, Oddi, Fiorini, Currarino, Stronati, Sartore, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani

ALESSANDRIA: Marietta, Podda, Sini, Checchi, Nunzella, Nichetti, Speranza, Rizzo, Martignago, Lombardi, Nepi. All. Rebuffi

