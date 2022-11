Pontedera – Fiorenzuola: rossoneri alla ricerca del terzo successo di fila (LIVE dalle 14:30)

Allo stadio “Ettore Mannucci” il Pontedera ospita il Fiorenzuola, match valevole per la 14^ giornata di andata del girone B di Serie C. Fischio di inizio alle ore 14:30.

Dopo aver ritrovato la vittoria contro Recanatese e Carrarese, il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani va alla ricerca della terza vittoria consecutiva sul campo del Pontedera. I valdardesi si sono ben ripresi dal tour de force contro le corazzate del campionato e hanno ripreso la propria marcia, risalendo in terza posizione a quota 24 punti con una sola lunghezza da recuperare al duetto di testa.

Sta vivendo un ottimo momento, tuttavia, anche il Pontedera di mister Canzi. I toscani, infatti, arrivano al match con ben cinque risultati utili consecutivi in campionato, che hanno consentito loro di piazzarsi momentaneamente all’undicesimo posto con 18 punti. In settimana, i granata hanno perso la propria partita di Coppa Italia Serie C contro la Viterbese, ma restano comunque una formazione dura da battere specialmente tra le mura amiche, visto che soltanto il Siena ha espugnato il “Mannucci” in stagione.