Fiorenzuola-Renate: ritorno in casa tra i professionisti. Ci siamo!

Il Fiorenzuola torna a giocare una gara in Serie C davanti al proprio pubblico a distanza di 19 anni dall’ultima sfida e lo fa contro il Renate nella seconda giornata del girone A di Serie C.

Segui Fiorenzuola-Renate LIVE dalle 17:30 su RADIOSOUND!

La situazione del Fiorenzuola

Una sfida sicuramente complessa per capitan Guglieri e compagni, che tuttavia arrivano al debutto casalingo con grande entusiasmo generato dall’impresa sportiva della vittoria sul campo della forte Feralpisalò (1-2) in inferiorità numerica per oltre 35 minuti.

In casa rossonera non saranno disponibili gli squalificati Tommasini e Palmieri, oltre agli infortunati Fiorini e Stronati; rientrerà invece in campo Nicolò Bruschi, autore di ben 30 reti nella scorsa stagione di Serie D e tornato in rossonero in prestito dal Pisa Sporting Club.

Punto sull’avversario: il Renate

Il Renate arriva alla sfida avendo cambiato guida tecnica al termine della prima sconfitta stagionale contro il Padova (0-3), sostituendo il dimissionario Francesco Parravicini con il ritorno dopo 3 stagioni di Mister Roberto Cevoli.

La squadra ospite vive la dodicesima stagione consecutiva tra i professionisti, in una nuova ambiziosa stagione dopo il grande risultato del terzo posto ottenuto nel 2020/2021 in Serie C Girone A, con ben 65 punti totalizzati.

Gli ospiti, negli ultimi giorni di mercato, hanno inserito in rosa due innesti di qualità: Gianluca Esposito e Amine Chakir.

Le parole del mister dei rossoneri, Luca Tabbiani