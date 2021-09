Domenica tra Friuli ed Emilia per VO2 Team Pink e Ciclismo giovanile VO2 Team Pink

Friuli ed Emilia Romagna nell’agenda domenicale del VO2 Team Pink e del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, di scena su due fronti “rosa”. Partendo dall’alto, le formazioni Donne Elite e Donne Juniores parteciperanno al “Trofeo Città di Cesiomaggiore”, appuntamento per Donne Open in programma in provincia di Belluno con partenza alle 15 e con 81,6 chilometri da percorrere. Nove le “panterine” VO2 Team Pink presenti: le Elite Aurora Mantovani, Alice Capasso, Elisa Tonelli e Cristina Tonetti e le Junior Chiara Sacchi, Silvia Bortolotti, Martina Sanfilippo, Francesca Barale e Carlotta Cipressi, queste ultime due poi impegnate successivamente in maglia azzurra agli Europei su strada di Trento.

Dal canto loro, le Donne Esordienti e le Donne Allieve (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) correranno a Castelfranco Emilia (Modena), gara valevole come campionato provinciale modenese e come prova finale del Trofeo Rosa. Alle 15,15 prenderà il via la corsa per Donne Esordienti con 32 chilometri 100 metri da percorrere: in sella Michela Zucca, Paola Zucca, Sarah Sandei, Asia Baistrocchi e Giulia Casubolo. Alle 16,30, invece, la partenza delle Allieve, che termineranno le fatiche dopo 53 chilometri e 500 metri: in sella Linda Ferrari, Irma Siri, Vittoria Grassi, Arianna Giordani, Emma Del Bono, Sara Guidetti, Giorgia Tagliavini e Marta Festa.