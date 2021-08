Il Fiorenzuola soffre ma espugna il “Turina”, Feralpi battuta 2-1

Che grinta questo Fiorenzuola! Nonostante le mille difficoltà, i ragazzi di Luca Tabbiani espugnano il “Turina” di Salò e centrano tre punti d’oro contro un’avversaria di assoluto livello. Dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio, in avvio di ripresa la Feralpisalò aumenta l’intensità e, complice un errore in fase di impostazione rossonero, conquista un calcio di rigore che Miracoli concretizza al 52′. I valdardesi sembrano in confusione, ma al 55′ trovano la via del pareggio in contropiede con il giovane 2002 Mamona.

Poco dopo, l’espulsione ingenua di Palmieri per doppia ammonizione dà nuova linfa ai locali, che cominciano ad attaccare a pieno organico schiacciando per una buona mezz’ora i rossoneri nella propria metà campo. Al 83′ succede quello che non ci si aspetta: il neo-acquisto Nelli prova la botta dalla distanza e supera Gelmi. Un 2-1 inatteso, soprattutto per come si era messa la gara, che dà una grande iniezione di fiducia a Tabbiani&co.

Dopo 19 anni, il Fiore torna prepotentemente nel calcio che conta, bagnando l’esordio con una grande vittoria. I rossoneri, però, devono ancora lavorare sulla fase di impostazione perché quest’oggi sono stati diverse le imprecisioni. Tutto questo in tempi brevi perché sabato prossimo c’è un altro cliente scomodo, vale a dire il Renate. Appuntamento alle 17:30.

La partita

Secondo tempo

95′ E’ finita!!! Il Fiorenzuola, nonostante le mille difficoltà, espugna il “Turina” di Salò e porta a casa tre punti d’oro. Decisive le reti nella ripresa di Mamona e Nelli.

83′ Nelli!!! Il Fiorenzuola è in vantaggio. Gran gol dalla distanza del neo-acquisto rossonero. (1-2)

81′ Ci prova in contropiede il Fiorenzuola, ma nulla di fatto.

77′ Triplice sostituzione per Tabbiani: entrano Maffei, Oneto e Guglieri per Potop, Esposito e Arrondini.

76′ Miracolo di Battaiola su Luppi.

75′ Doppio cambio tra i locali: entrano Luppi e Brogni. Continuano le offensive locali con tutti i rossoneri in difesa. Sono nove i corner concessi dai valdardesi.

68′ Occasionissima per Miracoli in acrobazia, ma un super Battaiola dice no.

67′ Tabbiani corre ai ripari: fuori l’autore del gol Mamona e dentro il difensore Varoli. Settimo corner nel frattempo per i padroni di casa.

65′ Grandissimo intervento di Battaiola su Balestrero. Ora, la Feralpi attacca a pieno organico sfruttando la superiorità numerica.

63′ Esce Hergheligiu ed entra Di Molfetta tra le fila dei locali.

61′ Ammonito Legati per un fallo duro su Arrondini.

60′ Miracoli di testa impegna Battaiola.

58′ Continua il momento di difficoltà nonostante il pareggio. Espulso per doppia ammonizione Palmieri. Nelli entra per Zaccariello. Fiorenzuola in dieci.

55′ Che grinta il Fiorenzuola! Nel momento più difficile, i rossoneri trovano il gol del pari. Mamona pareggia i conti in contropiede. (1-1)

52′ Feralpi in vantaggio! Miracoli spiazza Battaiola e concretizza il calcio di rigore causato da Palmieri, che è stato anche ammonito. (1-0)

50′ Ancora calcio d’angolo per i locali. E’ il sesto. Zero invece per il Fiorenzuola, che ora sta subendo parecchio.

49′ Insiste la Feralpi in avvio ripresa: quinto corner per i padroni di casa.

47′ Punizione per i gardensi: Carraro serve Spagnoli che sbaglia, però, la conclusione. Poco dopo, ancora Spagnoli pericoloso per un errore in fase di impostazione dei rossoneri, ma Battaiola mette una pezza.

45′ Comincia la seconda frazione di gioco. Fiorenzuola in possesso.

Primo tempo

45′ Termina senza recupero la prima frazione di gioco. Partita fino a questo momento equilibrata e ordinata.

42′ Occasionissima per i locali: Battaiola pasticcia e regala a Spagnoli l’opportunità di sbloccare il risultato, ma l’attaccante locale calcia a lato.

40′ Meglio la Feralpi in questi minuti. La partita è anche cresciuta in intensità. Angolo per i padroni di casa dopo che la conclusione di Spagnoli ha colpito in pieno il volto di capitan Ferri. Miracoli ci prova di testa, ma la palla non trova lo specchio.

33′ Ammonito Mamona.

29′ Conclusione a giro di Mamona dalla distanza, ma anche questo tentativo termina alto.

25′ Partita sempre equilibrata, con la Feralpi che ha avuto le occasioni più importanti.

19′ Palmieri conclude dal limite dell’area chiamando in causa Gelmi. Primo tiro in porta per gli ospiti.

16′ Entrambe le squadre stanno giocando in maniera disciplinata concedendo davvero poco all’avversario. Il Fiorenzuola, nonostante la qualità dell’avversario, non si sta risparmiando e sta provando a imporre il proprio gioco.

8′ Occasione per la Feralpisalò: cross di Guidetti dall’out di sinistra, Balestrero pizzica il pallone che finisce di poco a lato. Poco dopo, lo stesso Balestrero serve di tacco Corrado che da fuori conclude, ma trova le mani di Battaiola.

6′ Reclama un calcio di rigore la squadra di casa, ma l’arbitro lascia proseguire.

3′ Prima conclusione della gara ad opera del nuovo arrivo Currarino, con la palla che termina alta sopra la traversa.

1′ Iniziata la gara al “Turina” di Salò.

Le formazioni ufficiali

Feralpisalò (4-3-1-2): Gelmi; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Balestrero; Spagnoli, Miracoli. All. Vecchi.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Potop, Ferri, Cavalli, Dimarco; Zaccariello, Esposito, Palmieri; Currarino, Arrondini, Mamona. All. Tabbiani.

