Fiorenzuola-Siena LIVE dalle 17:30. Rossoneri ad un passo dalla salvezza matematica

Segui FIORENZUOLA-SIENA LIVE dalle 17:30 con gli aggiornamenti solo su RADIOSOUND!

PRE PARTITA FIORENZUOLA-SIENA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta il Siena con l’obiettivo di conquistare la tanto agognata salvezza anticipata. I rossoneri, con un risultato positivo (ma anche senza e con buone notizie dalle partite di Vis Pesaro e Alessandria) potrebbero conquistare la salvezza matematica ed evitare il rischio playout.

I rossoneri, dopo il pareggio eroico in quel di Rimini, vogliono fare risultato nell’ultima gara di campionato di fronte al proprio pubblico e penultima in generale nel girone B di serie C.

Contro, il Siena di mister Pagliuca, un avversario che vuole mantenere e consolidare l’ottava piazza della classifica in ottica playoff: i toscani arrivano dal pareggio 2-2 col Gubbio e non vincono in campionato da più di un mese.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Potop, Quaini, Cavalli, Oddi, Fiorini, Piccinini, Danovaro, Sereni, Giani, Egharevba. All. Tabbiani

SIENA: Lanni, Raimo, Riccardi, Motoc, Favalli, Leone, Collodel, Buglio, Di Santo, Frediani, Paloschi. All. Pagliuca