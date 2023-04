Bondioli riprende Delcarro: punto che profuma di salvezza per il Fiorenzuola

Prestazione stoica del Fiorenzuola sul campo del Rimini, con i rossoneri che, nonostante le

numerose assenze tra infortuni e squalifiche che stanno decimando la rosa da inizio girone di

ritorno, hanno compiuto una vera e propria impresa, portando a casa un punto pesantissimo nella

lotta per evitare i play-out.

La cronaca del match

Prima occasione del match per la formazione di casa al 7’, con Gabbianelli che converge da destra

e calcia, trovando la deviazione in calcio d’angolo da parte di Oddi.

Un minuto dopo arriva la rete del vantaggio per il Rimini, con Delcarro che è il più lesto a ribattere

in rete da pochi passi il cross calibrato da Tonelli. 1-0. La squadra di Gaburro sfiora la rete del raddoppio al 13’: dopo una gran percussione sull’out di sinistra, Haveri trova sul lato opposto dell’area Gabbianelli, che non trova però la porta.

16’: Laverone esplode un gran destro dalla distanza, ma Battaiola vola e va ad evitare il 2-0 con una grande parata. Al 19’ altra grande occasione per il Rimini, con Delcarro che di testa scheggia la parte superiore della traversa sugli sviluppi di un cross dalla sinistra.

Il Fiorenzuola si fa vedere per la prima volta dalle parti di Zaccagno al 21’: buon cross dalla sinistra

di Oddi per il colpo di testa a centro area di Giani, che termina a lato della porta riminese. Qualche minuto più tardi Fiorenzuola ancora pericoloso dalle parti di Zaccagno: dopo una buona ripartenza condotta da Piccinini, Sereni, il cui tiro di sinistro finisce fuori.

34’: Mister Tabbiani è costretto ad effettuare il primo cambio, con Egharevba che prende il posto di Danovaro sulla corsia di destra. Col passare dei minuti non si verificano più occasioni da rete degne di nota, con il Rimini che torna negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 sul Fiorenzuola grazie alla rete di Delcarro.

La ripresa

Il secondo tempo inizia con ritmi decisamente più contenuti rispetto alla prima frazione di gioco, in

cui le due squadre avevano speso molte energie.

La prima vera occasione della seconda frazione di gioco è per il Rimini, con il colpo di testa del neo-

entrato Mencagli che finisce di poco alto sopra la traversa della porta difesa da Battaiola al minuto

68.

74’: Quaini serve Fiorini che calcia di potenza dal limite dell’area, con palla fuori di poco. Al 77’ arriva il pareggio del Fiorenzuola: Sereni salta Gabbianelli e crossa dal vertice sinistro dell’area di rigore, Bontempi di testa fa sponda per Bondioli che deve solo insaccare da pochi centimetri la rete dell’1-1.

Dopo la rete subita, il Rimini cerca di rifarsi vedere dalle parti di Battaiola ma senza impensierire

più di tanto la retroguardia rossonera che è brava ed attenta a non concedere nulla agli avanti romagnoli.

Il match scorre fino al triplice fischio senza più particolari occasioni, terminando sul risultato di 1-1.

Rimini – Fiorenzuola 1-1

Rimini FC: Zaccagno; Haveri; Pasa; Panelli (46’ Allievi); Tonelli (81’ Rossetti Matteo); Delcarro;

Gabbianelli (83’ Rosso); Piscitella (83’ Rossetti Mattia); Laverone; Pietrangeli; Vano (56’ Mencagli).

A disposizione: Galeotti; Lazzarini; Tanasa; Regini; Accursi; Tofanari. All. Gaburro

U.S. Fiorenzuola 1922: Battaiola; Potop ©; Bondioli; Sereni; Quaini; Oddi; Cavalli; Fiorini; Piccinini

(76’ Bontempi); Danovaro (34’ Egharevba); Giani (69’ Anelli). A disposizione: Sorzi; Frison;

Coghetto; Giallombardo; Kenzin. All. Tabbiani

Reti: 8’ Delcarro (R); 77’ Bondioli (F)