Serie B – La Bakery perde anche a Faenza e si allontana dal 4° posto: al PalaCattani finisce 92-68

Domenica nerissima per la Bakery Piacenza. I biancorossi di coach Marco Del Re, dopo la sconfitta rimediata in quel di Ancona e il turno di riposo nella domenica di pasqua, cadono anche a Faenza e si allontanano sempre di più dal quarto posto.

Partita a senso unico sul parquet del PalaCattani, con i Blacks capaci di stampare un parziale di 25-14 a metà partita e poi chiudere i giochi negli ultimi 10 minuti, toccando anche il +27. Batosta pesante sotto tutti i punti di vista per la truppa della presidentessa Zanardi, che a tre giornate dal termine si ritrova a 4 punti dal proprio obiettivo stagionale (quarto posto) e con due squadre da superare (Ozzano e Jesi). Per Faenza invece è una vittoria fondamentale: i ragazzi di Garelli tornano a -4 da Rieti e continuano a credere nel sogno del primo posto in regular season.

Primo tempo

Faenza prova a scappare sul +4 con i canestri di Siberna e Petrucci, ma la Bakery torna a -2 con Angelucci (6) e Cecchetti. Tap-in vincente di Poggi e liberi di Lorenzo Passoni: 14-12 al giro di boa. Cecchetti conquista il rimbalzo a centro area e pareggia il punteggio. Attacchi senza pietà: 18-18 dopo i primi 7 minuti. La tripla di Passoni vale il +3 per i biancorossi, ma Faenza torna avanti con Aromando e Siberna: 23-21. Il finale è all’insegna delle triple: prima Vico, dopo Venuto.

Brusca accelerata dei Blacks all’inizio secondo parziale: Poggi e Bandini costruiscono il +7. La Bakery non c’è, Faenza ne approfitta e scappa sul 40-28. I primi punti nel quarto per Piacenza arrivano solo al 15esimo minuto: Passoni e Cecchetti bersagliano la retina dei padroni di casa. Reazione biancorossa con Angelucci e Venuto: 43-37. Nel finale i biancoverdi riprendono il controllo della contesa e allungano sul 53-42.

Secondo tempo

Faenza riparte a tutto gas: difesa, canestri e massimo vantaggio a tabellone (+15). Petrucci è on fire: arriva a quota 14 punti e timbra il +17. Piacenza prova a lottare, ma i padroni di casa non lasciano spazio: 59-45. Coltro guida la riscossa: recupera il pallone in difesa e segna appoggiando al vetro (61-52). Piacenza ha la possibilità di tornare a contatto, ma sbaglia troppo in attacco e torna sotto di 15 lunghezze al termine del terzo periodo.

La bomba di Angelucci scuote la Bakery, ma è un fuoco di paglia. Faenza riaccende il motore e con la tripla di Bandini stampa il +20. Nel finale c’è ben poco da raccontare: i Blacks scatenato il proprio attacco a vanno a bersaglio anche con le riserve, mentre la Bakery Piacenza soccombe e perde la seconda partita consecutiva.