Fiorenzuola – Trento: obbligo di riscatto per i rossoneri

Segui Fiorenzuola – Trento domani LIVE dalle 14:00 con STADIO SOUND, trasmissione sportiva in onda su RADIO SOUND!

Il Fiorenzuola di mister Bonatti torna al Velodromo Pavesi per affrontare il Trento nel match valido per la 5° giornata del campionato di Serie C, girone A.

I rossoneri, dopo il ko esterno contro il Lumezzane nel turno infrasettimanale, vogliono tornare a fare punti per invertire il trend di inizio stagione: sfruttare il fattore campo potrebbe risultare decisivo, quest’anno, per conquistare la salvezza.

La situazione del Fiorenzuola

I valdardesi arrivano a questa sfida dopo un inizio di stagione difficile e al di sotto delle aspettative: 3 sconfitte nelle prime 4 gare e 3 soli i punti in classifica, frutto della vittoria interna contro l’AlbinoLeffe.

La squadra di mister Bonatti è obbligata ad invertire il trend per ritrovare punti e fiducia.

Non sarà facile, però, perchè a Fiorenzuola arriva un avversario temibile e in forma.

Il punto sugli ospiti, il Trento

Il Trento di mister Tedino, a differenza dei rossoneri, è una delle squadre che meglio ha iniziato questa stagione: 2 vittorie e 2 pareggi (ultima partita, 1-1 contro il Legnago ma giocata per tutto il secondo tempo in inferiorità numerica) e 1 solo gol subito, miglior difesa insieme al Mantova in questa prima fase di campionato.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA: Sorzi, Silvestro, Potop, Nava, Sussi, Nelli, Stronati, Di Gesù, Gonzi, Ceravolo, Morello. All. Bonatti

TRENTO: Russo, Vitturini, Ferri, Garcia, Frosinini, Sangalli, Attys, Di Cosmo, Pasquato, Petrovic, Terrani. All. Tedino

