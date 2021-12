Giana-Fiorenzuola LIVE (0-0): poche emozioni nei primi minuti

Segui Giana-Fiorenzuola LIVE dalle 14:30 su STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND!

PRIMO TEMPO (0-0)

Nessuna occasione nei primi 15′ di questa partita, soprattutto a causa della nebbia e delle pessime condizioni del campo che non facilitano il gioco palla a terra, carattersitica del Fiorenzuola di Tabbiani.

23′ prima occasione per il Fiorenzuola con Nelli che conclude di mancino dopo un cross dalla sinistra: troppo centrale però nessun problema per Zanellati

LE FORMAZIONI

GIANA ERMINIO: Zanellati; Caferri; Bonalumi; Gulinelli; Magri; Palazzolo; Acella; Ferrari; Perna (C); Corti; Vono. All. Contini.

FIORENZUOLA: Battaiola; Potop; Zaccariello; Ferri; Tommasini; Oneto; Nelli; Giani; Currarino; Guglieri (C); Varoli. All. Tabbiani

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta la trasferta a Gorgonzola contro la Giana Erminio per rialzare la testa dopo le ultime due sconfitte consecutive (contro Sudtirol e settimana scorsa in casa contro la Pro Vercelli).

I rossoneri affrontano l’ultima in classifica con la voglia di tornare al successo per allontanarsi dalla zona calda e terminare il girone d’andata nel migliore dei modi.

