Juventus U23-Fiorenzuola LIVE (0-0): terminato il primo tempo

PRIMO TEMPO (0-0)

6′ Leone prova per i padroni di casa con un bel tiro a giro dal limite: palla a lato nessun pericolo per Battaiola

22′ ripartenza del Fiorenzuola con Bruschi che viene lanciato sulla sinistra da Currarino: in area lascia partire un tiro a giro di destro che, esce, però di molto

26′ rischio per il Fiorenzuola con Olivera che anticipa all’ultimo Sersanti pronto ad un facile tap-in in mezzo all’area di rigore

29′ Juventus vicina al vantaggio con Stramaccioni che stacca su corner più in alto di tutti ma non riesce ad inquadrare la porta con il suo colpo di testa

33′ Ci prova Oneto di testa su un cross dalla destra di Currarino: il tiro però è impreciso

39′ Miretti su un cross dalla sinistra non riesce a girare bene in area: grandissima occasione per la Juventus

Finisce un primo tempo molto equilibrato con entrambe le squadre che vogliono imporsi; non tante azioni da gol ma tanta qualità tra le due formazioni.

LE FORMAZIONI

JUVENTUS U23: Israel; Ake; Anzolin; De Winter; Leo; Leone; Miretti; Pecorino; Sekulov; Sersanti; Stramaccioni. All. Zauli

FIORENZUOLA: Battaiola; Olivera; Dimarco; Zaccariello; Ferri (C); Bruschi; Oneto; Nelli; Currarino; Palmieri; Cavalli. All. Tabbiani

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani fa visita alla Juventus U23 in questo anticipo della 15esima giornata di Serie C, girone A. I rossoneri, dopo il pareggio 1-1 nel derby contro il Piacenza, affrontano una trasferta difficile con l’obiettivo di prolungare la striscia di risultati utili consecutivi e guadagnare punti importanti per la classifica.