Mantova – Fiorenzuola: mission impossible per i rossoneri

Segui Mantova – Fiorenzuola LIVE sabato dalle 16:15 su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani è atteso dalla trasferta più difficile dell’intero campionato: i rossoneri fanno visita al Mantova capolista in quello che, sulla carta, è uno scontro quasi impossibile.

Il punto sui rossoneri

I rossoneri arrivano a questa sfida dopo il grande successo di lunedì contro l’Atalanta U23.

Il gol al 95′ di Musatti ha regalato 3 punti fondamentali per continuare a sperare nella salvezza: il Fiorenzuola resta 18esimo ma a -5 dalla salvezza anticipata e con una gara in meno rispetto alle concorrenti.

La partita contro i bergamaschi ha dimostrato che quello contro la Triestina è stato solo un passaggio a vuoto e che, con la giusta preparazione e atteggiamento, i valdardesi possono mettere in difficoltà chiunque.

Il Mantova di Possanzini

C’è poco da dire riguardo ai padroni di casa, autentici dominatori del campionato: con le ultime 2 vittorie consecutive (l’ultimo 0-4 netto sul campo della Pergolettese) e i 7 risultati utili a fila, il Mantova ha allungato a +9 sulla seconda in classifica e si prepara a festeggiare il campionato.

Miglior attacco, miglior difesa e il miglior gioco espresso nell’intero girone fanno, dei padroni di casa, la schiacciasassi dell’anno.

Per ottenere punti, il Fiorenzuola deve sperare in un autentico miracolo ma i ragazzi di Tabbiani, nel corso di questi anni, ci hanno abituato ad imprese del genere.