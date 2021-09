Pro Sesto-Fiorenzuola: incrocio di grande valore

Il Fiorenzuola si appresta ad affrontare la trasferta di Sesto San Giovanni, ospite della Pro Sesto, con la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un vero scontro salvezza in stagione.

Segui Pro Sesto-Fiorenzuola dalle 17:30 su RADIOSOUND!

Per la 4° Giornata del Campionato Serie C Girone A, allo Stadio Breda i rossoneri di Mister Luca Tabbiani si apprestano ad affrontare (alle ore 17.30 di sabato 18 settembre 2021) una squadra come quella di Mister Filippini che non è ancora riuscita a muovere la classifica da inizio campionato, ma che storicamente è una squadra fortemente radicata in categoria.

Sono stati 6 i precedenti a Sesto San Giovanni tra le due compagini, con 3 vittorie della Pro Sesto (ultima nel 1999/2000), 1 pareggio e 2 vittorie rossonere (l’ultima nella stagione 1994/1995).

La situazione del Fiorenzuola

Il Fiorenzuola si affaccia alla partita dopo il ko per 0-2 subito per mano dell’AlbinoLeffe nel posticipo della 3° Giornata la scorsa domenica, dove tuttavia lo staff rossonero ha potuto registrare indicazioni positive nella ricerca dell’identità in vista del campionato. Proprio l’identità è un concetto ripetuto diverse volte in Val d’Arda in queste settimane, con la volontà rossonera di continuare a dare spazio alla linea verde seguendo il progetto iniziato nelle scorse stagioni.

In casa rossonera, è da registrare l’ormai prolungata assenza di Fiorini e Stronati per infortunio, con entrambi i giocatori che sono tuttavia sulla via del recupero e si sono rivisti sui campi per continuare il loro percorso di recupero.

Il punto sugli avversari, la Pro Sesto

La Pro Sesto arriva alla gara con due ko consecutivi per 1-2 (rispettivamente con Pro Vercelli e Pergolettese); una vittoria per i lombardi nelle ultime 13 gare disputate (con 4 pareggi e 8 sconfitte), autori di un girone di andata nello scorso campionato di assoluto valore.

Le parole di mister Tabbiani

Dopo una sconfitta si alza sempre il livello dell’attenzione. Nonostante avessimo un giorno in meno di tempo per preparare la gara, la squadra ha lavorato molto bene. Sappiamo bene di andare ad affrontare una gara importante con la Pro Sesto, il primo vero scontro diretto che andiamo ad affrontare in questa stagione. Vogliamo giocarci la nostra partita e capire a che livello siamo in categoria. La Pro Sesto è una squadra che avrà sicuramente tanta voglia e tanta rabbia da mettere in campo, noi dobbiamo pensare a provare a portare la partita dalla nostra parte. Abbiamo guardato ciò che esprime la Pro Sesto come concetti, ma essendo uno scontro diretto può essere una gara che vale doppio a livello di punti e la gara vivrà anche di componenti mentali. Luca Tabbiani

