Con lo scooter contro un tram, tragedia a Roma: muore un 18enne piacentino, gravissimo l’amico

Una tragedia immane per la piacentina Katia Tarasconi, storico esponente del Pd piacentino e consigliere regionale. E’ infatti il figlio, Christopher, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera a Roma. Il giovane, insieme a un amico si è scontrato con un tram mentre viaggiavano in sella a uno scooter.

I fatti sono accaduti venerdì sera, in via Prenestina. Il 18enne si trovava nella Capitale insieme ad alcuni amici per trascorrere un fine settimana di vacanza. Il ragazzo, Christopher, e un amico, coetaneo e anch’egli piacentino, avevano noleggiato uno scooter per poter visitare agevolmente la città. Ieri sera, però si è consumato il dramma. Per motivi da chiarire, infatti, i due amici si sono schiantati contro un tram di passaggio proprio in quel momento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure: per il 18enne però non c’era già più nulla da fare, mentre l’amico è stato condotto al pronto soccorso in condizioni gravissime.

Sul luogo della tragedia si è recata la polizia locale di Roma Capitale Gruppo Prenestino che ha effettuato i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il conducente del tram si trova attualmente indagato (un atto dovuto dopo tragedie simili) e agli inquirenti ha raccontato la propria versione dei fatti: secondo la sua testimonianza, i due giovani in sella allo scooter sarebbero comparsi all’improvviso rendendo inutile qualsiasi tempestivo tentativo di frenata.

Secondo alcune testate locali, non è da escludere che i due giovani abbiano imboccato per sbaglio la corsia riservata ai tram. Come detto, comunque, gli approfondimenti delle forze dell’ordine sono ancora in corso.