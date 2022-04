Fiorenzuola – Giana Erminio LIVE: sogno playoff per i rossoneri

Segui FIORENZUOLA – GIANA ERMINIO LIVE dalle 14:30 solo con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta in casa la Giana Erminio nell’ultimo match di campionato valido per il girone A di Serie C.

Rossoneri che, nonostante la sconfitta contro la Pro Vercelli, sono matematicamente salvi senza playout e sperano, ancora, in un posto playoff.

PRE PARTITA

Con una vittoria, infatti, e la sconfitta di una tra Albinoleffe e Pro Patria, il Fiorenzuola conquisterebbe quello che, ad inizio stagione, sembrava impossibile.

La Giana Erminio, però, non sarà avversario facile perchè sicuramente molto determinata nel trovare la vittoria che eviterebbe la retrocessione diretta in Serie D e manterrebbe la formazione di mister Contini in zona playout. Gli ospiti sono a +1 rispetto al Legnago ultimo in classifica e sono, quindi, obbligati a vincere per non guardare altri risultati.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Burigana, Danovaro; Ferri; Cavalli; Dimarco; Piccinini; Nelli; Stronati; Mamona; Mastroianni; Sartore. All. Tabbiani

GIANA ERMINIO: Zanellati; Caferri; Bonalumi; Carminati; Vono; Ferrari; Panatti; Palazzolo; D’Ausilio; Perna; Tremolada. All. Contini