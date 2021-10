Virtus Verona-Fiorenzuola, Baldrighi: “Stufi di essere presi in giro”

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani e del team manager Luca Baldrighi incappa in un altro ko in trasferta contro la Virtus Verona.

I rossoneri giocano un grande primo tempo che vede però i padroni di casa trovare 2 gol, il primo dei quali su un rigore molto dubbio fischiato dall’arbitro.

Questo episodio ancora una volta sfavorevole e il mancato rispetto dei minuti di recupero assegnati a fine partita fa esplodere la rabbia dei rossoneri: paga mister Tabbiani con l’espulsione diretta.

Il team manager dei rossoneri, al termine della gara e data l’assenza del mister, è intervenuto ai microfoni di STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND.

Siamo stanchi e stufi di essere presi in giro, questo è successo. Quando il quarto uomo segnala un minuto di recupero aggiuntivo e l’arbitro fischia dopo 22 secondi è veramente ridicolo. Visto che è stata una partita in cui siamo stati penalizzati con un rigore barzelletta, almeno poteva essere coerente e far giocare tutto il recupero. Bisogna essere onesti e avere rispetto per tutti.

Dico la verità, ci siamo trovati sotto 2-0 e non ho capito in che modo perchè, secondo me, abbiamo fatto il miglior primo tempo del campionato.

Ovviamente ci sono le nostre colpe perchè quando sbagli dei gol semplici e non riesci a concretizzare la mole di gioco che fai poi in questa categoria la paghi: abbiamo preso quell’uno due senza che il nostro portiere abbia dovuto effettuare una parata.

Luca Baldrighi