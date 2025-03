Fiorenzuola – Cittadella Vis. Modena LIVE, dalle 14:30 su RadioSound

Segui Fiorenzuola – Cittadella Vis. Modena, LIVE, con gli aggiornamenti solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola, di nuovo sotto la guida di mister Cammaroto, affronta al Velodromo Pavesi il Cittadella Vis. Modena, gara valida per la 27esima giornata del girone D in Serie D.

Fiorenzuola in situazione disperata

I rossoneri arrivano a questo match ad un passo dalla retrocessione: solo la matematica tiene in vita il Fiorenzuola che, proprio per questo, ha il dovere di crederci fino alla fine. Dopo la sconfitta di Prato, e il conseguente esonero di Ciceri, è tornato Cammaroto che ora ha il compito quasi impossibile di raggiungere i playout, distanti 6 lunghezze. Per farlo serve giocare queste ultime 8 gare come se fossero delle finali, a cominciare dalla sfida interna di oggi contro il Cittadella Vis. Modena.

Cittadella in striscia positiva

Gli ospiti di mister Gori saranno, però, avversario ostico: una vittoria contro il Corticella e un pari contro il TAU gli ultimi due risultati della squadra che, da neopromossa, ha giocato un gran campionato arrivando al settimo posto in classifica. I playoff sono, ormai, fuori portata ma la serenità con cui può affrontare la partita il Cittadella Vis. Modena ne fa un avversario ancora più pericoloso.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA (3-4-1-2): Ghisleri, Peretti, Ronchi, De Ponti, Bran, Boscolo Chio, Lauciello, Lomolino, Gavioli, Cocuzza, Carrozza. All. Cammaroto

CITTADELLA VIS. MODENA (3-5-2): De Fazio, Sabotic, Boccaccini, Fort, Manzotti, Marchetti, Mandelli, Mora, Sardella, Guidone, Sala. All. Gori