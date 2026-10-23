Fiorenzuola-Rovato: scontro diretto fondamentale per i rossoneri

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Il Fiorenzuola di mister Villa ospita il Rovato: gara valida per la 9° giornata del girone B in Serie D.

Il Fiorenzuola è obbligato a vincere

I rossoneri arrivano a questo scontro diretto dopo la sconfitta esterna contro la Pavonese (2-1) e in generale da un’inizio di stagione veramente difficile: 0 vittorie nelle prime 8 gare (3 pareggi e 5 sconfitte) e solamente 2 gol fatti. Questi sono numeri, oggettivamente, da retrocessione che devono essere quanto prima invertiti.

Per i rossoneri, questa partita interna contro una rivale per la salvezza, rappresenta un crocevia fondamentale da non sbagliare: il Fiorenzuola è penultimo in classifica e già a -4 dalla zona playout: ora servono i 3 punti e non si può più aspettare.

Il Rovato con lo stesso obiettivo dei rossoneri

I bresciani di mister Terletti arrivano a questa sfida dopo 2 risultati utili consecutivi: 1-1 interno contro lo Scanzorosciate e, soprattutto, la bella vittoria estrerna contro il Milan Futuro.

7 punti, piena zona playout e, sicuramente, la voglia di continuare questa striscia positiva per portare via, dal Velodromo Pavesi, punti importanti per migliorare la classifica.