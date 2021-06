Il Fiorenzuola batte il Lentigione e continua il suo sogno!

Al termine di una gara a tratti epica, giocata sotto un caldo incredibile sul sintetico dell’Immergas Green Arena di Sorbolo, il Fiorenzuola supera a domicilio un Lentigione che non aveva mai perso tra le mura amiche in stagione e sale a quota 69 punti in classifica, a -1 dal sogno promozione a 2 gare dal termine della stagione.

Lo fa vincendo per 0-1, con la rete al 59′ da parte di Michelotto in un campo di dimensioni piccole ma con una folta e calorosa presenza di pubblico; una partita bellissima giocata tra due formazioni che hanno dimostrato tutta la loro forza durante tutto il campionato.

La cronaca della sfida

Lentigione-Fiorenzuola: primo tempo

E’ il Fiorenzuola a squillare forte dopo qualche minuto di studio ad altissimo ritmo; all’8′ Bruschi sterza da sinistra e calcia verso l’incrocio del palo più lontano, con Sorzi che sfodera un intervento prodigioso.

Risponde subito il Lentigione all’11’, con Caprioni che si invola sulla destra, centra per Dodi che arriva dalla posizione di terzino sinistro e colpisce a botta sicura, ma ci mette una pezza Battaiola con un grande intervento ed un riflesso prodigioso mettendo in corner.

Al 17′ Guglieri dalla trequarti prova un tiro-cross che impegna severamente Sorzi, chiamato al tuffo all’indietro per mettere il pallone sulla traversa; sul parapiglia seguente è Zagnoni a liberare l’area.

Ancora Bruschi da una parte e Barranca dall’altra collezionano occasioni, con i rispettivi portieri bravi a dire di no alle offensive dei migliori realizzatori di ciascuna squadra.

Sul finire di tempo Canrossi inventa un cross volante per l’accorrente Caprioni, che da ottima posizione mette altro sopra la traversa. Si chiude così un bel primo tempo sotto il sole cocente. 0-0.

Lentigione-Fiorenzuola: secondo tempo

Stronati al 49′ scalda i guantoni dal limite a Sorzi, che in due tempi è ancora presente.

Al 52′ è ancora Sorzi show; Bruschi si accentra da sinistra e trova i pugni del classe 2000 portiere del Lentigione, sugli sviluppi dell’azione Michelotto cerca e trova Stronati che dai 20 metri centra una incredibile traversa con il pallone che torna in gioco. Bruschi calcia nuovamente trovando la respinta corta ancora di Sorzi, con Oneto che si avventa sul tap-in ma trova un altro miracolo del portiere dei padroni di casa.

Il Lentigione non è domo, prima con Caprioni e poi con Barranca nel giro di 5 minuti chiama al doppio intervento importante ancora un ottimo Battaiola.

Al 59′ gira il match; Oneto recupera con un grande lavoro di pressing un altro pallone sulla trequarti, il pallone arriva a Michelotto che accentrandosi da destra calcia e, con una deviazione, mette il pallone in rete sul primo palo alla sinistra di Sorzi. 0-1 e grande festa rossonera.

Girandola di cambi per entrambe le formazioni, con i ritmi che calano; Barranca riesce a trovare un paio di potenziali occasioni senza tuttavia essere pericoloso, ma l’occasione più clamorosa capita al Fiorenzuola con il cross di Bruschi che trova la deviazione sulla linea di Rossini prima che Cavalli possa fare il più facile dei tap-in.

Al 91′ viene espulso per somma di ammonizioni Tarantino in casa Lentigione, con i rossoneri che speculano sul finale portando il pallone fino sulla bandierina. Finisce 0-1 per il Fiorenzuola.