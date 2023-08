Calciomercato – Colpo sensazionale del Fiorenzuola calcio: in attacco arriva Fabio Ceravolo

Il Fiorenzuola calcio annuncia un colpo sensazionale: Fabio Ceravolo. Si tratta di un importante innesto per i rossoneri di Mister Bonatti, che con l’attaccante classe 1987 di Locri si assicurano un giocatore capace in carriera di ben 3 campionati di Serie B vinti (Atalanta, Benevento e Parma) e 1 campionato di Serie C vinto con il Pisa.

La carriera

Cresciuto nelle giovanili della Agesidamo Locrese, Ceravolo viene acquistato dalla Reggina nel 2002. Esegue tutta la trafila del settore giovanile prima di essere aggregato alla prima squadra durante la stagione 2004-2005, riuscendo però a debuttare in Serie A all’inizio della stagione successiva, totalizzando 6 presenze.

Nella stagione 2006-2007 viene girato in prestito per la prima parte della stagione alla Pro Vasto in serie C2, prima di passare a gennaio al Pisa (in serie C1), dove concluderà la stagione con 12 presenze e 3 goal, diventando con le sue reti nei play-off determinante per la promozione del Pisa in Serie B.

La prima stagione in A

Nell’estate 2007 viene richiamato alla Reggina. Sigla la sua prima rete in Serie A il 12 gennaio 2008 (Empoli-Reggina 1-1). Con gli amaranto gioca due campionati in Serie A (40 presenze e 3 reti) prima di trasferirsi all’Atalanta nell’agosto 2009.

Con i nerazzurri Ceravolo diviene titolare e colleziona 45 presenze e 5 reti (tra Serie A e Serie B). Chiude la sua esperienza a Bergamo con una promozione in Serie A e nel giugno 2011 viene riscattato dalla Reggina, con la quale disputa altri due campionati in Serie B. Segna 11 reti la prima stagione e 5 il campionato successivo, portando il suo score in maglia amaranto a 19 reti in 104 presenze. Il 10 gennaio 2013 viene acquistato a titolo definitivo dalla Ternana, con cui mette a segno 25 reti in 119 presenze dal 2013 al 2016 in Serie B.

Gli ultimi anni

Nel luglio 2016 si accorda con il Benevento in Serie B. Con le “streghe” realizza una totalità di 20 reti in 39 partite giocate e conquistando una storica promozione in Serie A.

Nell’agosto 2017 viene ceduto al Parma, neopromosso in B. Il copione si ripete ed i ducali conquistano la promozione diretta in Serie A (7 reti in 18 presenze). La stagione successiva, rimasto a Parma, Fabio torna a segnare in Serie A dopo più di 8 anni. Nell’estate 2018 viene prelevato dalla Cremonese dove rimane per due stagioni. Totalizza 45 presenze in Serie B condite da 2 reti messe a segno.

Nel 2021/2022 decide di scendere in Serie C accettando la proposta del Padova. Nella prima stagione patavina realizza 11 reti condite da 7 assist, prima delle 25 presenze con 2 reti con cui chiude la stagione 2022/2023.

