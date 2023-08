Volley, Serie B1 – Dalla A2 al “centro” del MioVolley arriva Negri. Il roster si completa con Nedeljkovic e Guaschino

Si chiude la rosa del MioVolley in vista della prossima serie B1 con la definizione del reparto centrali. Il DS Maurizio Tirinti ha scelto Michela Negri come new entry per sostituire l’infortunata Arianna Molinari riconfermando Stefania Guaschino e Jovana Nedeljkovic.

Negri arriva da una doppia esperienza in serie A2 con 3M Pallavolo Perugia (stagione 2022/23) e Seap Dalli Cardillo Aragona (2021/22) dopo la parentesi al Vero Volley Monza in B2 e Under 19. La centrale ventenne, di origine milanese, si ritrova così all’esordio in categoria pur avendo giocato nella serie superiore. «Si tratta di una novità stimolante: ho scelto di venire al MioVolley perché sono rimasta colpita dai successi che questa società ha ottenuto nella stagione scorsa con la vittoria della Coppa Italia e la promozione in B1». Quarto ed ultimo volto nuovo della prima squadra MioVolley gli obiettivi di Michela sono chiari. «Punto a migliorare tecnicamente ed affinare alcuni fondamentali. Inoltre sarà molto importante trovare un’efficace intesa di gioco con le mie nuove compagne: ho già avuto modo di incontrare la squadra insieme a tutto lo staff, e la prima impressione è stata più che positiva».

La riconferma invece è arrivata da Stefania Guaschino che inizierà così la terza stagione al MioVolley, il secondo campionato di B1 dopo quello sfortunato di due anni prima concluso con un’amara retrocessione.

«Quello che mi ha portato a restare è il sentirmi a casa: è il terzo anno che sono qui, è una società dove mi trovo bene e quello che viene promesso è mantenuto. Gli obiettivi sono molto più ambiziosi rispetto a due anni fa. A cambiare è il gruppo: l’anno scorso c’era molto affiatamento e si è visto in campo; vero che la squadra era stata costruita per vincere ma non sempre le ambizioni di inizio anno vengono rispettate ed il gruppo ci ha aiutato tantissimo. Sono arrivati innesti nuovi e giovani che conoscono comunque la categoria».

Altra pesante ed importante riconferma è quella di Jovana Nedeljkovic: la centrale rappresenta ormai un simbolo della squadra insieme a Chiara Scarabelli considerate le innumerevoli stagioni con la maglia biancoblu e l’apporto in termini di esperienza a tutto il gruppo. La giocatrice cerca riscatto dopo la prima ed unica esperienza in B1.