Pattinaggio – Alessandro Bozzini fa bis! Convocazione per Europei e Mondiali

Nel giro di pochi giorni è arrivata una doppia soddisfazione per il pattinatore piacentino Alessandro Bozzini della società Pattinaggio Artistico Piacenza con la diramazione delle convocazioni per i campionati Europei di Ponte di Legno in programma dal 29 agosto al 10 settembre e per i Mondiali quest’anno di scena a Ibaguè in Colombia.

Per Alessandro, in coppia con Alice Piazzi della società Pontevecchio di Bologna, queste chiamate hanno una valenza particolare perché arrivano dopo un paio di annate tribolate da un punto di vista fisico e che non hanno permesso al giovane atleta di esprimersi al meglio. Superate queste difficoltà fisiche adesso i due ragazzi si prepareranno al meglio per esprimere tutte le loro qualità prima in Italia e poi in Colombia. Per Alessandro e Alice è la seconda partecipazione al campionato Europeo nella massima categoria, dopo l’argento dello scorso anno mentre invece è un ritorno a competere nei campionati del mondo dopo la vittoria nella categoria junior del 2021.

Le parole del piacentino Alessandro Bozzini

“È una grande soddisfazione per me e Alice questa doppia chiamata da parte del CT. Abbiamo lavorato tanto in questi due anni anche se non sempre in condizioni ottimali. Però queste convocazioni ci ripagano di tutti gli sforzi e sacrifici. Siamo molto concentrati insieme al nostro team di lavoro guidato dalle nostre allenatrici la bolognese Maria Rita Zenobi e la piacentina Stella Giarola, dai coreografi Andrea Bassi e Andrea Gandolfi, dallo staff tecnico di Modena dove ci alleniamo capitanato da Barbara Goldoni e dai nostri preparatori atletici. Cercheremo di finalizzare al massimo il lavoro per esprimerci al meglio nei programmi di gara. Abbiamo un sogno e lotteremo per poterlo realizzare, sapendo che comunque essere qui è già un grande risultato”.

Le parole di Stella Giarola