Calciomercato – Il Fiorenzuola rinforza centrocampo e attacco con Arduini e Scardina

U.S. Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Ettore Arduini per la stagione di Serie C 2022/2023.

Cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, Arduini è un centrocampista classe 2003 che si è distinto durante la scorsa stagione con la maglia del Follonica Gavorrano, totalizzando 27 presenze con 4 reti e 2 assist al suo attivo.

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Filippo Scardina per la stagione di Serie C 2022/2023.

Ufficiale anche Scardina

Attaccante romano classe 1992 e cresciuto fino alla Primavera della Roma (con esordio in Prima Squadra), Scardina vanta una importante esperienza in Serie C durante la sua carriera, con 304 presenze e 35 reti suddivise nelle varie casacche indossate (Siracusa, Pergolettese, Poggibonsi, Sicula Leonzio, Esperia Viareggio, Racing Club Roma tra le altre).

Con i suoi 185 cm, Scardina sarà a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff a partire dal ritiro estivo.

La rosa tra conferme ed acquisti

Francisco Sartore, Nicholas Battaiola, Edoardo Oneto, Michele Currarino, Andrea Bondioli, Riccardo Stronati, Ferdinando Mastroianni, Ettore Arduini, Filippo Scardina