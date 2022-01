Calciomercato Piacenza – Biancorossi ad un passo da Francesco Cosenza: i dettagli

Calciomercato – Piacenza e Francesco Cosenza sempre più vicini. L’esperto difensore classe 1986, in uscita dall’Alessandria, è entrato prepotentemente nel mirino del Piacenza che ha individuato in lui il rinforzo ideale per la linea difensiva. Per lui, in Serie B, fin qui zero presenze. Appena 76 minuti invece collezionati in Coppa Italia.

Per il difensore nato a Locri, oltre 440 presenze tra Serie A, B e C. L’ultima esperienza in massima serie per Cosenza risale alla stagione 2008-2009, quando in maglia Reggina collezionò una presenza. Diverse esperienze in cadetteria, mentre l’ultima in terza serie lo ha visto protagonista della promozione in B dell’Alessandria, sua squadra attuale.

Burgio e Angileri se ne vanno

Il centrocampista è stato impiegato stabilmente soltanto in Coppa Italia, mentre in campionato ha raccolto solo 6 presenze per un totale di 117′ in campo. Come riporta Sportpiacenza.it, il giocatore è destinato all’addio a gennaio. L’Atalanta, proprietaria del cartellino, ne deciderà la successiva destinazione.

Il difensore centrale, invece, arrivato in prestito dalla Sampdoria, andrà al Messina.