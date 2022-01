Calciomercato Piacenza – Francesco Cosenza è un nuovo giocatore biancorosso

Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’Unione Sportiva Alessandria Calcio 1912 per il trasferimento in biancorosso a titolo definitivo di Francesco Cosenza. Il difensore ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2023.

La carriera

Francesco Cosenza, classe 1986, è cresciuto nel settore giovanile della Reggina Calcio con cui ha esordito in Serie A ed in carriera ha collezionato oltre 400 presenze tra i professionisti con Taranto, Ravenna, Avellino, Ancona, Novara, Grosseto e Pro Vercelli con cui ha ottenuto la promozione in Serie B nel 2013/14 sotto la guida tecnica di mister Cristiano Scazzola.

In seguito ha vestito la maglia del Lecce con cui ha vinto il campionato di Serie C nel 2017/18 e nella stagione successiva ha completato il doppio salto di categoria raggiungendo la Serie A. Nell’estate del 2019 si è trasferito all’Alessandria con cui nello scorso campionato ha conseguito la promozione in Serie B.

A Francesco un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa.