Influenza aviaria e Covid, troppi rischi: annullato il campionato mondiale di ornitologia a Piacenza Expo

La settantesima edizione del Campionato Mondiale di ornitologia, che avrebbe dovuto svolgersi nel prossimo fine settimana a Piacenza Expo, è stata annullata. La decisione è stata presa dalla Confederazione Ornitologica Mondiale – organizzatrice dell’evento insieme all’ente fieristico piacentino – a seguito delle prescrizioni imposte dall’Autorità sanitaria, sulla base dell’incidenza di focolai di influenza aviaria concomitanti con la crescita dei contagi da COVID-19.

“Continueremo a collaborare con la Confederazione Ornitologica Mondiale – precisa l’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – al fine di cercare un’altra data ottimale per poter organizzare questo importante evento fieristico che richiama espositori e visitatori da tutto il mondo. Purtroppo l’attuale emergenza sanitaria, e i crescenti focolai di influenza aviaria, ci hanno costretto ad annullare questo appuntamento che mancava nel calendario di Piacenza Expo già da alcuni anni. E proprio l’evolversi dell’emergenza sanitaria ci ha indotto a collaborare, ancora una volta, con l’Azienda USL di Piacenza per cercare di gestire e affrontare nel migliore dei modi l’attuale situazione pandemica. Un impegno a servizio e a beneficio del nostro territorio, a cui Piacenza Expo farà fronte attraverso la concessione in uso tempora- neo all’Azienda Sanitaria di una porzione del parcheggio per il servizio di tamponi drive-trough, e del Padiglione 3 in cui – così come già successo nei mesi scorsi – verrà allestito un ulteriore hub per le vaccinazioni anti-Covid a servizio dei nostri concittadini”.

La cancellazione del Campionato Mondiale di Ornitologia non influisce sul resto della programmazione fieristica di Piacenza Expo. Restano infatti confermati i prossimi eventi già calendarizzati: dal 28 al 29 gennaio l’edizione 2022 di Pantheon, fiera nazionale di filatelia, numismatica e collezionismo; dal 29 al 30 gennaio la Mostra-mercato del giocattolo vintage (evento collaterale a Pantheon); dal 17 al 18 febbraio Tomato World, Forum nazionale sul sistema del pomodoro da industria; dal 4 al 6 marzo l’edizione primaverile di Apimell, Seminat e Buon Vivere.