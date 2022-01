Rugbymercato – I Lyons rinforzano la prima linea con il pilone argentino Francisco Minervino

Il nuovo anno porta in dote un nuovo pilone per Sitav Rugby Lyons, che rinforza la propria prima linea con l’arrivo del giovane argentino Francisco Minervino, che compirà 22 anni a inizio febbraio.

Minervino è in uscita dai Jaguares XV, franchigia argentina che prende parte alla Super Liga sudamericana. Dotato di un fisico compatto ma possente, con i suoi 121 kg distribuiti su 173 cm di altezza, Minervino dovrà portare subito un contributo importante a un reparto cresciuto molto nell’ultimo anno, occupando la posizione di pilone sinistro. Il confronto sarà con il veterano Romulo Acosta e Andrea Actis.

Minervino è un giocatore ancora giovane ma con già esperienze importanti. Vanta diverse presenze e una Coppa del Mondo di categoria con la Nazionale Argentina U20, arrivando anche a giocare la semifinale contro l’Australia nell’edizione 2019. Negli ultimi due anni è stato convocato con l’Argentina XV. Nativo di Buenos Aires, è cresciuto nel Lujan Rugby Club, squadra che partecipa al campionato della regione della capitale argentina. Può ricoprire anche il ruolo di pilone destro.

Le sue doti fisiche sono notevoli, e in un reparto come il nostro in cui elementi giovani ed esperti lavorano molto bene insieme può crescere e diventare un giocatore importante. Altra dote importante è la sua duttilità. Può essere schierato anche come pilone destro, ruolo in cui si è formato prima di essere spostato a sinistra nelle nazionali giovanili, fornendo soluzioni diverse al nostro staff tecnico.

Inoltre, conosce molto bene Santiago Portillo per aver condiviso il campo con l’Argentina XV nel 2020, e ha affrontato altri nostri giocatori argentini nella Super Liga. Questo è un vantaggio affinché possa ambientarsi da subito nel nostro gruppo, che finora è stata la forza della nostra squadra.”