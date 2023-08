Calciomercato – Un altro ritorno in casa Piacenza calcio: Mattia Corradi. Mercoledì la sentenza del TAR

L’ex Piacenza calcio Mattia Corradi, dopo tre stagioni, torna a vestire la maglia biancorossa. Il suo arrivo, al termine di una trattativa serratissima, è previsto per mercoledì pomeriggio. Ora la società corre su due strade parallele: allestire una corazzata per la Serie D e, al tempo stesso, nel caso ci fossero sviluppi positivi sul ripescaggio avere comunque una rosa pronta per affrontare la Serie C.

Temi ripescaggi

La Serie B ha ribadito di voler partire il 19 agosto e di non voler, in alcun modo, rinunciare al format a 21 squadre. La Serie C invece decide di aspettare ancora e qui il rinvio è molto probabile: si parla di inizio campionato il 3 settembre con Gironi e Calendari da stilare nella settimana di Ferragosto.

Le graduatorie: in B dopo il Brescia c’è il Perugia, in C se si libera un posto (Brescia in B) c’è la Casertana, se si libera un secondo posto (Perugia) c’è il Piacenza. Se salta il Siena va l’Atalanta U23.

ASCOLTA RADIO SOUND, LA RADIO DELLO SPORT PIACENTINO