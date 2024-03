Caldiero Terme – Piacenza LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Dopo essere riuscito ad agguantare la tanto bramata vetta, il Piacenza torna in campo oggi 28 Marzo per il turno prepasquale contro la rivale Caldiero Terme. Ai biancorossi mancano 6 partite alla fine del campionato e, come ha ribadito Rossini ai microfoni di Radio Sound (clicca qui per ascoltare le parole del mister), saranno 6 finali e la parola d’ordine è soltanto una: non sbagliare. Infatti al Piacenza basterebbero 4 vittorie e 2 pareggi per portarsi a casa la promozione diretta, aspettando sempre la gara da recuperare della Varesina, che si giocherà Mercoledì 3 Aprile.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Napoletano, Silva, Somma, Iob; Kernezo, Corradi, Artioli, Ndoye; D’Agostino, Recino. All Rossini.

Il prepartita