Piacenza – Ponte San Pietro LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Il Piacenza è pronto a tornare in campo nella gara odierna contro il Ponte San Pietro, per la prima volta in stagione in cima alla vetta, conquistata grazie alla vittoria contro il Crema. La gara del “Garilli” rappresenta il classico testa – coda del campionato, visto che gli ospiti occupano l’ultimo posto della classifica: una buccia di banana su cui non scivolare per arrivare nelle migliori condizioni alla sfida con il Caldiero, che si giocherà giovedì 28 Marzo alle 14:30.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Napletano, Silva, Badouin, Iob, Gerbaudo, Corradi, Bachini, Kernezo, D’Agostino, Marquz. All Rossini.

