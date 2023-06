Settimana di caldo e afa a Piacenza, l’importanza dell’alimentazione. Monica Maj: “Evitiamo i cibi grassi puntando su frutta e verdura” – AUDIO

Settimana di caldo e afa a Piacenza, Monica Maj: “Importante alimentarsi con pochi grassi e tanta frutta e verdura”. Lo ha detto la dietista piacentina a Radio Sound. Per affrontare le alte temperature, in pianura le previsioni indicano che massime toccheranno anche 36 gradi, si può fare affidamento alla scelta cibo. Infatti è ci sono alimenti da preferire e altri da evitare, sempre seguendo una dieta sana.

Una regola importantissima è cercare di non appesantire – spiega Monica Maj – l’apparato gastroenterico. Cosa significa: evitiamo le preparazioni complesse, ricche di grassi. Poi con il caldo, la natura ci viene come sempre d’aiuto. Infatti ci dà le tipologie di frutta più ricche d’acqua, basta pensare al melone o all’anguria. Bene quindi aumentare frutta e verdura, ma non dimentichiamoci di bere almeno 2 litri d’acqua al giorno in estate.

Semaforo rosso per certi cibi

Eviterei quelli ricchi di grassi o piccanti. Perché ci mettiamo più tempo a digerirli e il nostro stomaco è già stressato dai cambi di temperatura.

Con le bevande come ci regoliamo?

L’acqua prima di tutto, ma non tutti amano berla, quindi consiglio le tisane. In questa categoria invece non rientrano le bevande con zuccheri o gasate. Oppure la classica limonata che si beveva così tanto nel passato.

Come inserire la frutta nella nostra dieta?

Teniamo a mente che dovremmo consumarne tre porzioni al giorno. Consiglio di usarla come spuntini a metà mattina o pomeriggio.

Prima ondata di caldo in Italia.