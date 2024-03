Cambia il menù nelle scuole piacentine in primavera, i genitori favorevoli: “Impoverimento? Sicuramente meglio del digiuno” – AUDIO

Cambia il menù nelle scuole piacentine in primavera, il portavoce del gruppo di genitori che aveva richiesto mesi fa una modifica in tema di pasti scolastici è intervenuto a Radio Sound.

“Saremo completamente soddisfatti –commenta Giorgio Acquaro del gruppo genitori – nel momento in cui vedremo i riscontri da parte di studenti e insegnati dopo la nuova proposta di pasti”.

Un’altra parte di genitori ha parlato di menù impoverito

“Questo lo vedremo nei fatti. Però più impoverito rispetto al digiuno sia difficile nella visione pragmatica. Nel rispetto delle linee guida dell’USL e di una corretta alimentazione, la cosa principale per tutti penso sia il benessere dei bambini, quindi se non mangiavano serviva una variante”.

C’è il rischio che i bimbi possano mangiare solo le cose preferite?

“Imporre scelte particolari porta al rischio che il bimbo non mangi. Meglio una pasta in bianco o al pomodoro in più a un hamburger di lenticchie che poi rimane nel piatto. Oppure deve cambiare il paradigma con una maggior rigidità da parte degli operatori. Se ai bimbi viene data l’opzione se mangiare o meno, nel momento in cui vedono una cosa che non piace la lasciano li. Questo penso sia la cosa peggiore dal punto di vista alimentare ed economico”.

