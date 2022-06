Cambio ai vertici di GARCOM Confidi Piacenza, Claudio Magnelli nuovo presidente

Il Cavaliere Ufficiale Giovanni Ronchini, socio fondatore di Garcom (Cooperativa di Garanzia fondata nel maggio 1974 e sostenuta dal fine mutualistico per agevolare l’accesso al credito bancario tramite l’assunzione di parte del rischio e secondo il principio della garanzia collettiva e solidale fra i Soci) e Presidente da oltre 20 anni, lascia la presidenza a Claudio Magnelli che lunedì 30 maggio è stato nominato dal Consiglio d’Amministrazione che ne ha ufficializzato il passaggio di consegne.

“Sarà una presidenza nel segno della continuità per sostenere e favorire l’accesso al credito di piccole e medie imprese, sia quelle che intendono svilupparsi con maggiori investimenti sia quelle che devono far fronte alle difficoltà di mercato causate anche dal difficile periodo che stiamo attraversando. La pandemia e le prolungate chiusure hanno inciso in maniera determinante sulle attività commerciali – commenta Magnelli, agente di commercio e Presidente di Fnaarc Piacenza (la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio aderente a Confcommercio Piacenza) -. È un onore poter rappresentare la Garcom e il suo Consiglio d’Amministrazione, un Confidi che opera da quasi 50 anni sul territorio Piacentino agevolando gli oltre duemila Soci nell’accesso al credito tramite il rilascio di garanzie su finanziamenti a imprese e a liberi professionisti, grazie anche all’assegnazione e alla gestione di importanti contributi Regionali e Camerali a nostra disposizione che siamo chiamati a gestire affinché possano fare da volano allo sviluppo dell’attività del Confidi permettendo una veloce erogazione della garanzia e l’abbattimento dei tassi di interesse, dei costi dei finanziamenti e delle spese accessorie tutte”.

Obiettivo della nuova Presidenza sarà quello di consolidare, verso gli Istituti di Credito del territorio, la posizione di Garcom Confidi Piacenza quale partner solido, apprezzato e alternativo alla garanzia statale così come da linee guida dettate dal dottor Luigi Gatti (primo Presidente e fondatore) fin dal 1974 e perseguite a tutt’oggi.

I finanziamenti assistiti da Garcom possono servire per l’inizio di una nuova attività commerciale, artigianale o di servizi; per l’acquisto di un’azienda già avviata o di attrezzature, arredi, automezzi e scorte di magazzino; per modificare e/o ampliare l’immobile in cui si svolge l’attività; per sostituire o rinegoziare finanziamenti eccessivamente onerosi, migliorando le condizioni già in essere con la banca.