Ciclismo – Per il VO2 Team Pink Festa della Repubblica in sella in Veneto

Due giugno in sella in Veneto per il VO2 Team Pink, con la formazione piacentina guidata dai ds Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati che parteciperà alla gara Donne Open di Casale sul Sile (Treviso). Il programma del “Gran Premo Industria e Commercio” prevede il via alle 9,30, con un circuito di 9 chilometri e 200 metri da ripetere 13 volte per un totale di 119 chilometri e 600 metri.

Cinque le “panterine” presenti. L’under 23 Elisa Tonelli e le Junior Chiara Sacchi, Vittoria Grassi, Camilla Locatelli e Valentina Zanzi.

Il direttore sportivo del VO2 Team Pink, Stefano Peiretti