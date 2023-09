Cambio alla Compagnia Carabinieri di Piacenza. Il Capitano Emanuele Tanzilli è ilnuovo comandante.

PIACENZA. – La Compagnia dei Carabinieri di Piacenza, dal 18 settembre 2023 ha un nuovo comandante. Si tratta del Capitano Emanuele Tanzilli, che prende il posto del collega Giancarmine Carusone, che dopo essere stato promosso Maggiore è stato destinato a ricoprire il ruolo di Comandante della Compagnia Roma-EUR.

L’ufficiale, di 33 anni, originario di Roma, diventato padre da appena tre settimane, ha frequentato il 192° Corso dell’Accademia Militare di Modena (agosto 2010 – agosto 2012) e quello di Applicazione presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di Roma (settembre 2012 – agosto 2015). Si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (2015) e in scienze della Sicurezza Interna ed Esterna (I° livello – 2017). Giunge a Piacenza dopo aver prestato servizio nella Piana del Sele per tre anni al comando della Compagnia di Eboli. Prima ancora, dopo una primissima esperienza quale Comandante di Plotone presso il Reggimento Carabinieri “Lombardia” a Milano, aveva comandato la Compagnia di Zogno e diretto a Bergamo il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Pierantonio Breda, dopo averlo presentato alle massime locali autorità civili e militari, nel dare il suo personale benvenuto con l’auspicio di un proficuo lavoro, ha rivolto al capitano Tanzilli i migliori auguri per il nuovo incarico.