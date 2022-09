Pierantonio Breda è il nuovo comandante dei carabinieri di Piacenza: “Controllo del territorio e prevenzione le mie priorità” – AUDIO

Il colonnello Pierantonio Breda è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Piacenza. La presentazione ufficiale questa mattina alla caserma Paride Biselli di viale Beverora. Subentra a Paolo Abrate.

Breda viene dal comando di Asti, che ha guidato per quattro anni. Nato a Valdobbiadene, ha sempre risieduto con la sua famiglia a Falzè di Piave. Dopo il diploma al Liceo scientifico “Marco Casagrande” di Pieve di Soligo, ha frequentato l’Accademia militare a Modena e la Scuola ufficiali Carabinieri di Roma. Laureato in Giurisprudenza e Scienza della sicurezza interna ed estera, ha conseguito anche un master in Diritto dell’informatica.

Tra le tante attività, Breda ha comandato il Nucleo operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante, passando successivamente alla guida del Comando di Roma Piazza Venezia. In seguito ha guidato la Compagnia di Augusta spostandosi in Sicilia per seguire alcune importanti operazioni di contrasto alla criminalità organizzata.

Dopo un periodo come comandante della Compagnia di Genova San Martino, ha prestato servizio per sei anni allo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, centro di comando, direzione e controllo di tutte le operazioni effettuate dall’Arma in Italia e all’estero, prima di arrivare ad Asti nel 2018, rivestendo la carica di Comandante provinciale. (DA qdpnews.it)

“Sono onorato di essere stato designato a Piacenza, e sono contento di lavorare e vivere in una provincia bella e operosa come Piacenza. Le mie priorità saranno il controllo del territorio, la prevenzione e la visibilità che hanno un effetto immediato sul sentito bisogno di rassicurazione sociale del cittadino. Approfondire le denunce presentate dai cittadini ed esprimere azioni operative che abbiano un impatto ampio sulla sicurezza del territorio”.