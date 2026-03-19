La storia di Giulia nel libro di Thomas Trenchi: “L’incidente nel momento più bello della vita e poi la rinascita”. Presentazione il 21 marzo a Piacenza – AUDIO

“Giulia. Quel rovescio all’incrocio” il primo libro del giornalista piacentino Thomas Trenchi, per Officine Gutenberg, verrà presentato sabato 21 marzo al Teatro dei Filodrammatici alle ore 18.

Giulia una ragazza che viveva di tennis ma che una notte d’estate a New York viene travolta da un’auto e tutto si frantuma. La diagnosi è spietata: tetraplegia con lesione incompleta.

È successo durante il viaggio di nozze – racconta Giulia Gardani a Radio Sound – dove era tutto perfetto. Nel momento più bello della mia vita, dove tutte le tessere si erano incastrate, una macchina mi ha investito e sono caduta male sul marciapiede. Un incidente che mi ha ridotto sulla sedia a rotelle.

Non ti sei arresa

Ho sempre pensato di non fermarmi, di avere qualcosa davanti che mi faceva stare bene e che volevo raggiungere a tutti i costi, facendo magari un po’ faticare chi mi sta intorno, ma ho sempre voluto ritornare prima in campo e ritornare a viaggiare. Mi sono sempre messa qualcosa davanti anche nei giorni più difficili.

Quella di Giulia è una lotta contro il dolore, la paura, la perdita del controllo sul proprio corpo. Un match che l’ha costretta a rimettere in discussione ogni dettaglio della sua esistenza: l’amore, la famiglia, la quotidianità, i viaggi, lo sport. Sé stessa.

Qual è stato il momento più difficile del tuo percorso di rinascita e quello che ti resterà per sempre nel cuore?

Il momento più brutto è quando ho capito che più di un tot non recuperavo e di conseguenza non sarebbe stato mai più possibile tornare a giocare, a prendere una racchetta in mano e a sentire quello che sentivo prima. Però c’è stato un momento importante, quello in cui sono riuscita a tornare a fare le prime lezioni, a fare il primo viaggio verso Strasburgo con mio marito. In quei momenti ho capito che qualcosa si poteva ancora fare.

Attraverso la metafora del tennis, questo libro che passa dalla prefazione di Stefano Meloccaro e alcune domande e risposte con Jannik Sinner, racconta il prima e il dopo, lo choc di perdere tutto in un solo attimo e l’ostinato tentativo di ricostruire un’identità, una vita, anche quando non sembra più possibile.

Come è stato ritrovare la tua storia in un libro?

È strano. In particolare perché leggere una cosa che ti è successa veramente è molto strano. Spesso quando faccio le interviste non amo rivederle, invece il libro l’ho letto volentieri e mi è piaciuto molto.

“Giulia. Quel rovescio all’incrocio”, la storia di Giulia Gardani scritta da Thomas Trenchi che trovate in libreria e on line sul sito www.officinegutenberg.com, sarà presentato sabato 21 marzo al Teatro dei Filodrammatici alle ore 18, insieme all’autore, la protagonista della storia, e al giornalista di Sky Sport che si è occupato della prefazione, Stefano Meloccaro.

L’autore

Thomas Trenchi è giornalista professionista. Lavora tra televisione, carta stampata e web, occupandosi di cronaca e approfondimenti. Ha collaborato con quotidiani ed emittenti televisive locali e nazionali. Tra le sue precedenti pubblicazioni, La Pellegrina. Storie dalla casa accoglienza Don Venturini (Papero Editore, 2019) e Ucraina. La catena che ci unisce (Editoriale Libertà, 2022. Con Marcello Pollastri e fotografie di Andrea Pasquali), scritto a partire da un viaggio-reportage nei territori coinvolti dal conflitto.

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