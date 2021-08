Camminare, Pellegrinare: conferenza spettacolo di Filippo Arcelloni il 21 agosto a Cerignale

Sabato 21 agosto alle ore 17,00, debutto con la conferenza/spettacolo “Camminare, Pellegrinare” al Festival letterario TRANSUMANZA a Cerignale (Pc). Evento gratuito prevede, alla fine, la possibilità per il pubblico di “donare” per la campagna crowdfunding del progetto SMART WALKING THEATRE & VIA FRANCIGENA.

“CAMMINARE, PELLEGRINARE”

con Filippo Arcelloni

Cerignale (Pc)

Sabato 21 agosto ore 17,00

TRANSUMANZA 2021

Loro sono 2 sorridenti libraie, specializzate in progetti folli e simpatici. Da alcuni anni organizzazno TRANSUMANZA, libri e lettori in movimento , un week-end letterario a CERIGNALE, piccolo, ma prezioso, paesino dell’appennino piacentino. Vi invito a passare per visitare il paese, incontrare scrittori, prendere fresco, mangiare, insomma più piaceri della vita riuscite a mettere insieme meglio la vivrete.