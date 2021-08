Ufficializzati roster, staff tecnico e dirigenziale della Pallavolo Sangiorgio

Con l’arrivo del nuovo scout Paolo Tomasello e la firma di Diana Marc, la Pallavolo Sangiorgio tra conferme e new entry chiude ufficialmente lo staff tecnico e il roster ed è pronta ad affrontare i mari tempestosi della stagione 2021/2022 .

Domani venerdì 20 agosto la stagione prenderà il via con il mini raduno presso la palestra della Belotta a Valconasso di Pontenure, la Pallavolo Sangiorgio alza il sipario svelando la ‘squadra’ tra roster, staff tecnico e dirigenziale della prima squadra che prenderà parte al campionato nazionale di B2 (girone G) dove affronterà formazione lombarde, Marudo e Ripalta Cremasca, ed emiliane, la parmense Collecchio, le reggiane Arbor e Rubiera e le modenese Volley Academy Modena, Corlo, San Damaso e Mirandola.

La società piacentina per la terza stagione consecutiva nei tornei nazionali ha voluto dare un senso di continuità al lavoro tecnico svolto nell’ultima dove, con il quarto posto finale nella girone G1, ha conquistato i play off promozione per la B1, puntando su un gruppo eterogeneo di giocatrici giovani ed esperte.

Il roster

Confermato coach Matteo Capra, il lavoro della dirigenza, in testa il presidente Giuseppe Vincini ed il direttore sportivo Massimo Gregori, ha confermato sei giocatrici, l’alzatrice Micaela Perini, l’opposta Alisa Hodzic, le centrali Valentina Zoppi e Arianna Molinari, il libero Laura Tacchini e la schiacciatrice Greta Galelli, promossa la scorsa stagione dal vivaio.

Le new entry sono otto ed eterogenee, un mix di esperienza e gioventù, in cabina di regia, reduce dalla positiva esperienza a Soverato dove ha raggiunto i play off promozione per la A1, la centrale Maria Chiara D’Adamo dalla Pallavolo Alsenese, veterana della B1; sempre dall’esperienza in gialloblù è ritornata la schiacciatrice Chiara Tonini, la giovane promessa Giulia Gilioli, piacentina doc, dalla Volley Academy Piacenza e fresca di promozione in B1 con Campagnola Diana Marc completano il reparto delle batterie delle attaccanti di posto 4.

Il secondo libero Elisa Viaroli (dal Piace Volley) e la seconda opposta Chiara Errico chiudono l’organico albiceleste. Nel mini ritiro alla Bellotta sarà assente solamente Errico, rimasta in Puglia, per motivi di lavoro mentre saranno aggregate Eleonora Boaron e Giulia Pedrazzini: giovani provenienti dalla formazione di serie D.