Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche quest’anno torna la camminata civica

A Piacenza, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, viene organizzata anche quest’anno la camminata civica, promossa a cura di un ampio cartello di associazioni che comprende Cisl, Caritas Diocesana, Fiasp, Soroptimist club Piacenza, Croce Rossa Piacenza e Sap

La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne vede quindi un’anticipazione a domenica 14 novembre con un’iniziativa che giunge al quinto anno consecutivo (la prima edizione è stata nel 2017).

Per opporsi alla violenza basata sul genere, alle molestie e contrastare le discriminazioni contro le donne, le persistenti disuguaglianze, il cammino è certamente ancora lungo, come è confermato dal fatto che la manifestazione podistica ludico motoria è a fine di beneficienza: l’incasso sarà interamente devoluto alla Caritas diocesana di Piacenza a sostegno di un progetto di aiuto per le donne vittime di violenza, come avviene ogni anno a partire dalla prima edizione.

LA SCHEDA DELL’INIZIATIVA

Domenica 14 novembre – a Piacenza

“TI RISPETTO” Camminare insieme senza paura

Manifestazione podistica “ludico motoria”a passo libero di 4 o di 8 km

con il contributo del Gruppo Podistico Millepiedi di Fiorenzuola D’Arda per la donazione di parte di cibo e bevande per il ristoro e con la collaborazione del comune di Piacenza

Manifestazione Omologata dal Comitato Territoriale Fiasp di Piacenza secondo le norme e i protocolli federali per il contenimento della emergenza pandemica covid-19.

Ritrovo: ore 7.45 presso la parrocchia San Vittore – Besurica

Partenza: dalle ore 8.00 alle ore 9.30

Arrivo: parrocchia San Vittore – Besurica

Quota d’iscrizione: Tesserati Fiasp € 2,50 – Non Tesserati Fiasp € 3,00

La manifestazione e’ organizzata nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento del covid-19 e dei protocolli federali Fiasp per il contenimento della emergenza pandemica. i partecipanti sono tenuti a osservare scrupolosamente le norme in vigore, nel rispetto della propria salute e di quella degli altri.